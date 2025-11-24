Nico Peric pide renovación de cuestionado jugador en Colo Colo: “Se ganó la oportunidad”

Colo Colo superó a Unión La Calera y se encuentra en Copa Sudamericana. Tras estar gran parte de la temporada lejos de torneos internacionales, ahora con Fernando Ortiz el Cacique revive y puede lograr el gran objetivo para salvar el año centenario.

“Hay magia. Hay buenas asistencias, buenas jugadas. Luego se cansaron y entró Arturo Vidal y cerró el partido. Hay cosas que no había visto”, recalcó Nicolás Peric al analizar el encuentro en Pauta de Juego.

El tema ahora es que en ByN empiezan a pensar en lo que será la temporada 2026 y la importante poda que debe enfrentar el “Tano”. Es que los presupuestos cambiarán radicalmente y se indica que varios jugadores no continuarán en el Monumental.

Pero ante ello, Peric sacó la voz y puso sus fichas por un Bicampeón de América que ha sido cuestionado en los últimos meses. Incluso se le indicó que borrarse en partidos importantes.

“Yo le renovaría a Mauricio Isla. Hizo gestos para quedarse, hasta a bajarse el sueldo. Se ganó la oportunidad de pelear el puesto y competir. No tiene problemas en decir que Víctor Campos tiene que ser titular”, complementó el ahora comentarista deportivo.

Nico Peric recalcó que Mauricio Isla todavía puede rendir en Colo Colo y ayudar en el recambio del equipo

Incluso Peric apuntó a que se debe mantener a Isla para así apoyar el recambio que quiere promover el “Tano” el próximo año. “Hay que entender la reestructuración que tiene que hacer. Debe apuntar a los cabros chicos para darle la oportunidad y un puesto puede ser en el lateral derecho”, sentenció.

¿Cuánto gana Mauricio Isla en Colo Colo?

El Bicampeón de América llegó en 2024 y recibe uno de los sueldos más altos del fútbol chileno. Según indicó La Tercera el salario de Mauricio Isla es de 35 millones de pesos cada 30 días. Ahora su vínculo finaliza a finales del 2025 por lo que deberá negociar su permanencia en el Estadio Monumental.

