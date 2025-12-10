Habrá reestructuración total en Colo Colo. El cuadro albo está pensando en la temporada 2026, donde tendrá que competir únicamente a nivel local. Pero, como buen equipo grande, busca reforzarse con jugadores de renombre. Sobre todo, porque algunos parten.

Lucas Cepeda ha sido sindicado como el favorito para dejar Macul. Con contrato hasta diciembre de 2026, el jugador de Colo Colo, y seleccionado nacional, tiene todo para dar el salto a un fútbol más competitivo.

Pero, no es el único. Uno de los buenos nombres de la catastrófica temporada de Colo Colo fue Vicente Pizarro. El Vicho tuvo un desempeño por encima de sus compañeros y es por eso que ya suena en el extranjero.

El Vicho podría picar en Argentina

Lo señaló Nicolás Peric en Pauta de Juego, pero ya era un secreto a voces. Vicente Pizarro es pretendido desde el fútbol argentino y podría reencontrarse con su ex técnico, de gloriosos momentos en Colo Colo.

“Me parece que a Vicente Pizarro lo quieren en Independiente. Por la salida de Loyola. Lo quiere Gustavo Quinteros“, aseguró Nicolás Peric en el programa Pauta de Juego.

Vicente Pizarro y Gustavo Quinteros mantuvieron una relación difícil en Colo Colo. Al Vicho le costó mucho ganar la titularidad con el técnico argentino en la banca. Sin embargo, en los últimos momentos del DT en Macul, ambos se elogiaron mutuamente.

Vicente Pizarro suena fuera de Colo Colo | Photosport

