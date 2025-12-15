Sin Lucas Assadi: Las cuatro cartas que baraja la U para cumplir con la regla del Sub 21

Universidad de Chile sigue en la búsqueda de nuevo entrenador. Ante la eventual salida de Gustavo Álvarez, todas las fuerzas se enfocan en lograr el acuerdo con Renato Paiva para que comience desde enero del 2026.

El tema es que el DT que llegue deberá enfrentar la regla del Sub 21 que impone el fútbol chileno. Obligación donde la U ya no podrá contar con Lucas Assadi que fue quien sumó la mayor cantidad de minutaje en el 2025.

Así las cosas, en el CDA se asoman al menos cuatro cartas para cumplir con dicha medida y no pasar complicaciones al cierre de año.

“En la U ya saben que Lucas Assadi ya no sumará minutos sub 21. Pero tienen contemplado a Flavio Moya e Ignacio Vásquez. También está la opción de Bastián Arce”, detalló Marcelo Díaz en Pelota Parada de TNT Sports.

La U enfrenta la regla del Sub 21

A dichos volantes también se suma el nombre de Bianneider Tamayo, que retorna de Unión Española. Pero donde hay más opciones es en el medio campo de la U. Incluso se deslizó que en el Romántico Viajero se planea optar por los jóvenes talentos para darle tiraje a la juvenil en el 2026.

“En Azul Azul todavía frenan la llegada de un volante central, porque la U tiene una población importante en esa zona. Tiene que hacer jugar a un juvenil como Moya o Arce por ejemplo. Tienen que ser considerados para cumplir con la regla del sub 21”, agregó.

Por lo que esto podría ser una importante ayuda para el nuevo cuerpo técnico que llegue a Avenida El Parrón 0939. Cabe consignar que la U también puede sumar el doble de minutos con jugadores como Lucas Barrera, Ignacio Vásquez, Salvador Negrete, José Alburquenque y John Cortés.