Tiene 17 años, jugó el Mundial y ahora firmó contrato con U. de Chile

U. de Chile sigue negociando por la salida de Gustavo Álvarez y definiendo los planes para la temporada 2026. Y una de las primeras decisiones del cierre de año tiene que ver con un canterano.

Este viernes, el Romántico Viajero anunció que Jhon Cortés, delantero que jugó el Mundial Sub 17 con la Roja en noviembre recién pasado, firmó su primer contrato profesional con los azules.

“Nuestro canterano Jhon Cortés firmó su primer contrato. El puntero de 17 años viene de un gran 2025, compitiendo en nuestra categoría Sub 20 y formando parte del Mundial Sub 17 con la selección chilena“, informaron.

“Era un sueño que tenía desde muy chico, estoy muy feliz por la confianza que me dan y por firmar un contrato con el cub que amo (…) Mis metas son ir de a poco y consolidarme en la U”, mencionó el jugador.

La joya de U. de Chile: “Quiero hacer la pretemporada con el plantel”

Este año, Jhon Cortés dio el paso desde la Sub 18 a la Sub 20. Incluso ha entrenado con el primer equipo de U. de Chile. “Me ha tocado entrenar con Charles Aránguiz, que es un gran referente para mí”, dijo.

“Cuando subo a entrenar, tomo casi siempre todo lo que veo de ellos. Son todos referentes para mí y aprendo mucho de ellos”, sumó el joven delantero.

“Mi primera meta del 2026 es hacer la pretemporada con el plantel, jugar partidos, consolidarme con la U, ir de a poco y formarme al máximo, ya que firmé un contrato y tengo que marcar la diferencia en mi categoría”, cerró.