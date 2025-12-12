Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado

No será azul: Universidad de Chile le dice adiós a su gran anhelo en delantera

Desde Argentina avisan que uno de los principales candidatos a refuerzo azul no llegará a la Universidad de Chile el 2026.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
La U sufrió un duro revés con uno de los candidatos a '9' para el próximo año.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTLa U sufrió un duro revés con uno de los candidatos a '9' para el próximo año.

El mercado de fichajes comienza a moverse poco a poco en nuestro país y la Universidad de Chile ya trabaja en la planificación de la temporada 2026, donde, además de disputar los torneos locales, buscará su revancha en la Copa Sudamericana.

Ante este panorama, la dirigencia de Azul Azul está trabajando arduamente en lo que se viene. Mientras se negocia la salida de Gustavo Álvarez y la llegada de un nuevo DT, en paralelo, surgen nombres para reforzar el plantel universitario.

Justamente en este contexto, varios jugadores han aparecido en el radar azul, sobre todo para reforzar el ataque de cara al 2026, ya que se anticipa la partida de dos o hasta tres delanteros azules. No obstante, en las últimas horas, uno de los principales candidatos para la ofensiva de la U parece haberse bajado de esta opción.

La gran Marcelo Díaz: la nueva oportunidad que podría tener Lucas Di Yorio en U. de Chile

ver también

La gran Marcelo Díaz: la nueva oportunidad que podría tener Lucas Di Yorio en U. de Chile

La U pierde a uno de sus candidatos a delantero para el 2026

Efectivamente, aunque han sonado nombres como Juan Martín Lucero y Octavio Rivero, uno de los que más gustaba a la dirigencia universitaria era Lucas Passerini, ex Palestino y Unión La Calera.

Sin embargo, el delantero según dio a conocer la ‘Cadena 3 de Argentina’ no se moverá de Belgrano de Córdoba, cuyo pase pertenece a ellos hasta 2026, es más se mantendrá en el club trasandino incluso por más tiempo, ya que el citado medio informó que el jugador y el club llegaron a un acuerdo de renovación hasta 2027, el cual está muy avanzado, eliminándolo así de la lista de candidatos de la U.

“Lucas Passerini va a seguir jugando en Belgrano porque va a extender su vínculo. El representante dijo que tenían hasta el 2026, pero ahora van a extender hasta el 2027 y Passerini va a seguir jugando en el ‘Pirata’”, informó el citado medio.

Publicidad
Finalmente, Lucas Passerini se quedaría en Belgrano y no llegará a la U para 2026. (Foto: Marcelo Endelli/Getty Images)

Finalmente, Lucas Passerini se quedaría en Belgrano y no llegará a la U para 2026. (Foto: Marcelo Endelli/Getty Images)

De esta manera, la Universidad de Chile deberá seguir barajando nombres para reforzar su plantel de cara a 2026, siendo, sin duda, una de las grandes prioridades encontrar fichajes para el ataque azul.

Lee también
Agente del 9 que busca la U para 2026 avisa que hay tres clubes más en la pelea
Colo Colo

Agente del 9 que busca la U para 2026 avisa que hay tres clubes más en la pelea

La categórica opinión sobre uno de los posibles refuerzos de la U
U de Chile

La categórica opinión sobre uno de los posibles refuerzos de la U

¿Un goleador? Los polémicos números del refuerzo de la U
U de Chile

¿Un goleador? Los polémicos números del refuerzo de la U

Futuro de Jhojan Valencia en U Católica da nuevo giro
Universidad Católica

Futuro de Jhojan Valencia en U Católica da nuevo giro

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo