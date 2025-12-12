El mercado de fichajes comienza a moverse poco a poco en nuestro país y la Universidad de Chile ya trabaja en la planificación de la temporada 2026, donde, además de disputar los torneos locales, buscará su revancha en la Copa Sudamericana.

Ante este panorama, la dirigencia de Azul Azul está trabajando arduamente en lo que se viene. Mientras se negocia la salida de Gustavo Álvarez y la llegada de un nuevo DT, en paralelo, surgen nombres para reforzar el plantel universitario.

Justamente en este contexto, varios jugadores han aparecido en el radar azul, sobre todo para reforzar el ataque de cara al 2026, ya que se anticipa la partida de dos o hasta tres delanteros azules. No obstante, en las últimas horas, uno de los principales candidatos para la ofensiva de la U parece haberse bajado de esta opción.

La U pierde a uno de sus candidatos a delantero para el 2026

Efectivamente, aunque han sonado nombres como Juan Martín Lucero y Octavio Rivero, uno de los que más gustaba a la dirigencia universitaria era Lucas Passerini, ex Palestino y Unión La Calera.

Sin embargo, el delantero según dio a conocer la ‘Cadena 3 de Argentina’ no se moverá de Belgrano de Córdoba, cuyo pase pertenece a ellos hasta 2026, es más se mantendrá en el club trasandino incluso por más tiempo, ya que el citado medio informó que el jugador y el club llegaron a un acuerdo de renovación hasta 2027, el cual está muy avanzado, eliminándolo así de la lista de candidatos de la U.

“Lucas Passerini va a seguir jugando en Belgrano porque va a extender su vínculo. El representante dijo que tenían hasta el 2026, pero ahora van a extender hasta el 2027 y Passerini va a seguir jugando en el ‘Pirata’”, informó el citado medio.

De esta manera, la Universidad de Chile deberá seguir barajando nombres para reforzar su plantel de cara a 2026, siendo, sin duda, una de las grandes prioridades encontrar fichajes para el ataque azul.