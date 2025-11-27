El Mercado de Fichajes aún no comienza, pero Universidad de Chile ya ha puesto sus ojos en distintos jugadores para reforzar el plantel la próxima temporada y en las últimas horas sonó un nombre que sorprendió a muchos: El de Lucas Passerini, actual jugador de Belgrano.

Según reveló el medio “Última Jugada”, la U habría preguntado formalmente por el jugador, donde aparece también San Lorenzo como otro de los interesados en su fichaje.

Frente a los rumores, el periodista Coke Hevia, a través de sus redes sociales, se refirió al posible regreso del jugador a la liga nacional.

Coke Hevia descarta la llegada de este jugador a la U

En su cuenta de X, el periodista señaló: “Passerini es humo, no porque no pueda llegar (uno cree que es un jugador interesante), pero nadie ha hablado con él o su club”.

El delantero argentino de 31 años cuenta con una larga carrera en la liga trasandina, donde ha militado en clubes como Tigres, Sarmiento de Junín, Quilmes y Estudiantes de Caseros, mientras que en Chile pasó por Palestino y Unión La Calera.

Y desde Argentina señalan que es difícil que el jugador pueda seguir en Belgrano debido a los pocos minutos que ha sumado esta temporada debido a una lesión, lo que se suma a la falta de gol. Este 2025, Passerini ha anotado en 3 oportunidades en 30 partidos.

La carrera de Lucas Passerini

E l jugador comenzó su carrera el 2024 en Quilmes A.C, para luego pasar por Comunicaciones y Estudiantes de Caseros de la tercera división argentina. El 2017 vuelve a la Primera División con Tigre, pasando luego por Sarmiento de Junín.

El 2018 dio el salto fuera de Argentina para llegar a Paraguay, donde se sumó al Club Guaraní por una temporada, disputando 8 partidos.

El 2019 llegó a Palestino de la liga chilena, donde vivió una gran temporada anotando en 14 oportunidades y convirtiéndose en el Máximo goleador del campeonato.

Tras esto, saltó a la Liga Mexicana, donde jugó con Cruz Azul, Necaxa y Atlético de San Luis, regresando a Chile el 2022 en Unión La Calera, anotando 12 tantos en su primera temporada. El 2023 regresó a Argentina para sumarse a Belgrano.