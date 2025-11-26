Es tendencia:
Universidad de Chile

Superclásico en el mercado de fichajes: U de Chile busca robarle un goleador a Colo Colo

Desde Argentina aseguraron que los albos preguntaron, pero ahora aparecieron los azules con el interés del delantero de Belgrano.

Por Cristián Fajardo C.

Lucas Passerini en el horizonte de los grandes en Chile.
© Getty ImagesLucas Passerini en el horizonte de los grandes en Chile.

La Liga de Primera 2025 está a dos fechas de finalizar, por lo que los equipos ya comienzan a planificar la próxima temporada, donde el mercado de fichajes ya calienta los motores con un Superclásico.

Esto, porque desde hace unos días que en Argentina se venía hablando del interés de Lucas Passerini en Colo Colo, con la opción de un préstamo desde Belgrano de Córdoba, con conversación con su representante.

Pero ahora fue el medio Última Jugada quienes encendieron una lucha por el delantero, que tuvo paso en el país en Palestino y Unión La Calera, con el interés de Universidad de Chile.

En su último programa adelantaron que son dos los clubes que ya se acercaron: uno de ellos es San Lorenzo y el otro la U, que no es primera vez que empuja por sus servicios.

El último club en Chile de Lucas Passerini fue Unión La Calera. Foto: Andres Pina/Photosport

La U nuevamente busca el refuerzo de Lucas Passerini

En el citado programa dieron luces de la situación de Lucas Passerini en Belgrano, donde tiene la puerta abierta: “El mensaje es ‘le estamos trabajando en buscando club a Lucas’, por lo que es complejo que siga en Belgrano por el rendimiento y minuto”.

“San Lorenzo es el equipo que lo quiere en Argentina, pero me llamó la atención por la cuestión económica”, detallan.

En ese sentido aparece la otra opción: “Universidad de Chile el equipo que ha preguntado que, según me comentan, vienen preguntando del mercado de pases anterior”.

“Lo agarran con poco rodaje y escases de minutos, pero lo conocen por su paso en Unión La Calera. Más allá del rendimiento que tuvo con la lesión, la U lo sigue por lo de La Calera y Belgrano antes de la lesión. Se han comunicado con el representante del jugador”, finalizan.

Mira los detalles:

