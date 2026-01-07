U. de Chile está a un paso de dar el gran golpe del mercado de fichajes con la llegada de Juan Martín Lucero. El Gato no seguirá en Fortaleza, que descendió al Brasileirao B, y volvería al fútbol chileno.

El fichaje del exjugador de Colo Colo, que además tuvo una polémica salida del Monumental, genera muchísimo morbo. Y no todos están convencidos con que sea la mejor opción para el Romántico Viajero.

En TNT Sports, Manuel de Tezanos fue durísimo con el delantero. “Yo no traigo a Lucero. Jugador que se arranca de sus clubes… yo no traería a un jugador de 34 años“, disparó el conductor de Todos Somos Técnicos.

“Me parece increíble que el fútbol chileno se dé vuelta en los mismos jugadores siempre. Hay 30 equipos en la Primera División de Argentina y siempre suenan los mismos”, criticó también.

“Siempre suenan los mismos”, dijo De Tezanos sobre Lucero a U. de Chile | Photosport

ver también Cercano al Gato Lucero defiende su inminente fichaje en U de Chile con fuerte palo a Colo Colo: “Fue ofrecido y…”

Manuel de Tezanos critica la llegada de Juan Martín Lucero a U. de Chile

Por parte de U. de Chile, Manuel Mayo respondió a las consultas por la posible llegada de Juan Martín Lucero. “Buscamos delanteros de jerarquía con recorrido, en otras posiciones buscamos más jóvenes, proyectos”, mencionó el gerente deportivo de los azules.

Publicidad

Publicidad

“Tienen que tener jerarquía frente al arco y que se conecten con el juego, no nos sirve los que sean únicamente finalizadores. Necesitamos que se apoyen y descarguen bien, luego que tengan calma frente al arco en partidos cerrados”, cerró.