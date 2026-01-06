Colo Colo tuvo una temporada 2025 para el olvido y todavía se realizan análisis sobre lo que vivió el cuadro albo, que no alcanzó a clasificar ni a la Copa Sudamericana.

Los albos modificaron parte de su plantel a inicios del año pasado, por petición del por entonces entrenador del Cacique Jorge Almirón, situación que no le resultó para nada.

Uno de los tantos futbolistas que dejó el estadio Monumental fue Leonardo Gil, y según la opinión de Manuel de Tezanos Pinto, en Colo Colo siguen extrañando al volante que partió a Huracán.

ver también Rambo Ramírez está preocupado por el arco de Colo Colo: “De Paul necesita que lo apuren”

De Tezanos cree que Colo Colo extraña a Leonardo Gil

El periodista indicó en el programa Balong que la salida del zurdo sigue generando inconvenientes en Macul, debido a todo lo que aportaba el mediocampista.

“La salida de Gil no ha sido valorada como corresponde, la partida de Leo Gil. Yo sé que no tuvo un buen año al final, pero era un cabrón“, dijo el comentarista.

Publicidad

Publicidad

De Tezanos dice que Colo Colo extraña a Leonardo Gil. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Colo Colo perdió a todos los cabrones que tenía. Perdió a Falcón, perdió a Gil, perdió a Palacios, el equipo necesita un poco de eso, necesita presencia. En 2025 fue un equipo muy tibio”, agregó.

El Cacique busca refuerzos para 2026 y aún no contrata a ningún futbolista con experiencia, ya que por ahora sumó a Matías Fernández y Joaquín Sosa.

Publicidad

Publicidad