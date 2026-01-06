El arco es un tema que preocupa al hincha de Colo Colo. Con el préstamo de Brayan Cortés a Argentinos Juniors, el pórtico del Cacique vuelve a ser tema como cada año en el que comienza la temporada.

Marcelo “Rambo” Ramírez, exarquero de Colo Colo, manifestó su preocupación por la falta de competencia real en una posición clave, asegurando que el club necesita con urgencia un arquero que eleve el nivel de exigencia interna.

“De Paul necesita a alguien que lo apure, que lo exija, que lo lleve a sacar su mejor rendimiento, que lo lleve a su prime. Tuvo buen rendimiento el año pasado, pero por vivencia personal creo que necesita competencia, que lo lleve a exigirse al máximo. Necesita un arquero más Colo Colo”, comenta en charla con Redgol.

Sobre ese nombre para apurar a De Paul indica que “hay que buscar. Estaban Nacho González, el Mono Sánchez, Sebastián Pérez. Sin dudas que arqueros habían, pero ya arreglaron con sus equipos”.

Por eso piensa que “es importante el scouting que tenga el club para arqueros de proyección, se han demorado y hay que ponerse las pilas”, por lo que indica que “hay que empezar a ver hacia afuera ahora también”.

Para Marcelo Ramírez no es buena opción que Eduardo Villanueva se quede como segundo arquero. “Debe salir a ganar minutos, a préstamo, a jugar. Si ya se fue Julio Fierro, Colo Colo necesita otro arquero”, sostiene.

El arco del cacique no es lo único que preocupa a Rambo Ramírez

Marcelo Ramírez: “Colo Colo se está despotenciando”

El Rambo Ramírez también encendió alerta por el panorama general del plantel albo. “El club se está despotenciando con la eventual salida de Vicente Pizarro, sumada a la de Saldivia y la posible transferencia de Cepeda”, expresa inquieto.

Para Ramírez “se lo ganaron y está bien, pero pensando en Colo Colo es una merma súper importante. Se queda sin jugadores que son los que hicieron que la campaña del año anterior no fuera más terrible de lo que fue”.

