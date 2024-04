En Blanco y Negro se viven días complejos ya que se acercan nuevas elecciones. Lo que vuelve a poner como candidato a Aníbal Mosa para asumir el control de la concesionaria.

Una postura que generó varios anticuerpos porque vuelve a remecer la dirigencia de Colo Colo. Incluso ex jugadores lamentaron la faceta que muestra Mosa.

“A mí no me gusta su exceso de protagonismo. Me gusta el dirigente con carácter, con personalidad que sepa tomar decisiones”, lanzó de entrada Marcelo Ramírez en Vía X.

“Con Aníbal me pasa que lo veo muy en el amiguísimo. Hay algo que no me cuadra. El exceso de querer estar ahí siempre, algo me pasa. Colo Colo ha estado mucho tiempo sin ser protagonista a nivel internacional y siento que es por culpa de este proceso”, acusó el Rambo.

Incluso hizo la comparación con Peter Dragicevic cuando asumió el mando en Colo Colo. “Fue un tipo que marcó claro dónde íbamos. ‘Nuestro objetivo es ganar la Libertadores’, nos recalcó. El plantel guardaba silencio cuando él hablaba. Con eso te digo todo”, sentenció Ramírez.

Elecciones en ByN

Un panorama complejo enfrenta la concesionaria a cargo del Cacique. Esto porque la salida de Eduardo Loyola obliga a elecciones y esto quedó fijado para el próximo 26 de abril.

Aníbal Mosa será parte de los candidatos y se espera la confirmación de que Alfredo Stohwing se presente nuevamente para una reelección. Cabe consignar que el ganador será el presidente en el centenario de Colo Colo.