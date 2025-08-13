Qué duda cabe, Francisco Marchant es la principal promesa juvenil de Colo Colo y ya ha dado muestras de su potencial en la Liga de Primera 2025. A pesar de que a Jorge Almirón le ha costado apostar por un Sub 21, el “7” ha dejado actuaciones interesantes con el primer equipo albo.

Marchant suma un gol y también regaló cuatro asistencias en la Liga de Primera. El zurdo extremo computa 446 minutos en el certamen. Para muchos, debería ser más. Uno de los que tiene altísimas expectativas en torno al atacante que disputará el Mundial Sub 20 con la Roja es el gerente deportivo de Blanco y Negro.

Sí, el mismísimo Daniel Morón. Un ídolo de la institución, pues fue el arquero titular del Colo Colo campeón de América en 1991. “Marchant es una joyita. Espero que todos podamos seguir colaborando en su crecimiento”, expuso el Loro en el programa Historias de Matchday de TNT Sports.

“Va a ser uno de los próximos jugadores de élite que tendrá el fútbol chileno. Es un jugador distinto”, agregó Morón. Una muestra evidente de las grandes esperanzas que hay en el Cacique por el heredero de la icónica camiseta “7” de Colo Colo.

Francisco Marchant en acción frente a Everton en el Sausalito. (Sebastian Cisternas/Photosport).

El ídolo albo le detectó una cualidad muy llamativa. “Siempre privilegia ir y encarar, aunque pierda el balón”, manifestó Morón. En la jugada del gol de Víctor Felipe Méndez a Everton de Viña del Mar, por ejemplo, dejó totalmente fuera de foco a Nicolás Baeza con un vistoso y rápido regate.

Morón ilusiona a Colo Colo: ¡le ve a Marchant cosas del Pibe Solari!

Francisco Marchant ha ganado terreno en Colo Colo esta temporada y en la interna del club lo ven como un caso muy parecido al de la gran aparición que tuvo en el Cacique en el último tiempo. Un habilidoso atacante argentino que ni siquiera surgió del semillero albo.

Francisco Marchant en acción ante Huachipato. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Aunque sí terminó su proceso formativo en la Casa Alba, donde llegó a préstamo desde Talleres de Córdoba como un completo desconocido. “Tiene cosas de Pablo Solari, que te encaraba, la perdía pero luego lo repetía y terminaba en gol”, aseguró Morón.

Pablo Solari ante Coquimbo Unido. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Nada menos que Pablo Solari, la última gran venta que hizo el cuadro colocolino. Recibió cinco millones 200 mil dólares de River Plate y luego, tuvo otro ingreso cuantioso por el traspaso del Pibe rumbo al Spartak Moscú de Rusia. El tiempo dirá si Marchant termina en una historia similar…

Así reaccionó Pablo Solari ante la hinchada de Colo Colo en un amistoso en Viña del Mar. (Andres Pina/Photosport).

