Colo Colo lo pasó muy mal en su visita a Viña del Mar, porque dejó escapar un triunfo clave sobre Everton en la Liga de Primera. Los albos se imponían gracias a un gol de Víctor Felipe Méndez y se quedaban con tres puntos, pero un penal cambió la historia en la agonía.

A los 90’+7, el árbitro Felipe González cobró penal para los ruleteros por una infracción de Sebastián Vegas sobre Sebastián Sosa. El uruguayo marcó el 1-1.

La amargura se apoderó del Cacique. Entre los hinchas, varios lanzaron sus críticas a los jugadores, pero también al cuerpo técnico. Los cambios que hizo Pablo Richetti, ayudante de Jorge Almirón, no ayudaron a mantener la ventaja que tenían los albos en el Sausalito.

En rueda de prensa, el DT suplente de Colo Colo explicó por qué sacó a Víctor Felipe Méndez y a Francisco Marchant, quienes hacían un buen partido cuando fueron reemplazados en el segundo tiempo. Tomás Alarcón y Marcos Bolados ingresaron en sus lugares.

DT de Colo Colo explica los polémicos cambios

“Felipe (Méndez) tenía un golpe y estaba corriendo hacia atrás y cabeceando en el área con jugadores que le sacan 20 centímetros. No queríamos sufrir, sabíamos que íbamos a perder fluidez, pero ganábamos músculo en el medio”, explicó Pablo Richetti.

“(En cuanto a Marchant), necesitábamos refrescar un poquito, entonces era la idea soltar más a Vicente Pizarro y Claudio Aquino“, complementó.