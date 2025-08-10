Es tendencia:
Colo Colo

Ayudante de Almirón explica sus polémicos cambios en empate de Colo Colo: ¿Por qué sacó a Marchant?

Pablo Richetti, ayudante de Jorge Almirón, tuvo que explicar sus polémicos cambios en el empate de Colo Colo con Everton.

Por Javiera García L.

Esto dijo Pablo Richetti, ayudante de Jorge Almirón

Colo Colo lo pasó muy mal en su visita a Viña del Mar, porque dejó escapar un triunfo clave sobre Everton en la Liga de Primera. Los albos se imponían gracias a un gol de Víctor Felipe Méndez y se quedaban con tres puntos, pero un penal cambió la historia en la agonía.

A los 90’+7, el árbitro Felipe González cobró penal para los ruleteros por una infracción de Sebastián Vegas sobre Sebastián Sosa. El uruguayo marcó el 1-1.

La amargura se apoderó del Cacique. Entre los hinchas, varios lanzaron sus críticas a los jugadores, pero también al cuerpo técnico. Los cambios que hizo Pablo Richetti, ayudante de Jorge Almirón, no ayudaron a mantener la ventaja que tenían los albos en el Sausalito.

En rueda de prensa, el DT suplente de Colo Colo explicó por qué sacó a Víctor Felipe Méndez y a Francisco Marchant, quienes hacían un buen partido cuando fueron reemplazados en el segundo tiempo. Tomás Alarcón y Marcos Bolados ingresaron en sus lugares.

DT de Colo Colo explica los polémicos cambios

Felipe (Méndez) tenía un golpe y estaba corriendo hacia atrás y cabeceando en el área con jugadores que le sacan 20 centímetros. No queríamos sufrir, sabíamos que íbamos a perder fluidez, pero ganábamos músculo en el medio”, explicó Pablo Richetti.

“(En cuanto a Marchant), necesitábamos refrescar un poquito, entonces era la idea soltar más a Vicente Pizarro y Claudio Aquino“, complementó.

