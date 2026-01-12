Javier Méndez ya empieza a empaparse del ADN albo. El defensor uruguayo acaba de llegar a Chile para presentarse como el tercer refuerzo de Colo Colo para la temporada 2026 y dejó su primera frase que rápidamente hizo ruido entre los hinchas. “Feliz de estar acá, me encuentro bien. Vamo’ arriba”, dijo escuetamente el central uruguayo.

El zaguero llega para reforzar la zona defensiva del equipo y, en sus primeras palabras como jugador del Cacique, mostró cercanía, simpleza y un mensaje que no pasó desapercibido. Más allá de lo futbolístico, Méndez ya comenzó a conectar con la identidad reciente del club.

Las palabras del defensor charrúa dejó claro su entusiasmo por este nuevo desafío. Una frase corta, pero cargada de significado para el mundo albo, que de inmediato activó recuerdos cercanos.

Y es que ese “vamo’ arriba” no es cualquier expresión. En Colo Colo tiene un eco especial, asociado directamente a un compatriota que tuvo gran paso en el Cacique y que se ganó el cariño de la hinchada.

Javier Méndez llega a Santiago para ser refuerzo de Colo Colo

Guiño al legado del Peluca Falcón

Durante varias temporadas, Maximiliano Falcón usaba el “vamo’ arriba” como un especie de sello personal. Dentro y fuera de la cancha, el uruguayo repetía la frase como grito de guerra, contagiando carácter, garra y liderazgo en momentos clave.

Por eso, que Javier Méndez utilice la misma expresión no pasó inadvertido. Para muchos hinchas, fue leído como un guiño involuntario al ADN combativo que dejó Falcón en el club y que hoy la parcialidad espera volver a ver reflejado en la cancha.

Si bien Méndez recién comienza su historia en Colo Colo, sus palabras ya lo acercan al sentir popular. En un club donde el carácter importa tanto como el talento, esos detalles pesan y suman puntos desde el primer día.