Colo Colo

¡Día de anuncio! El tercer refuerzo de Colo Colo llega este lunes a Chile

Colo Colo vive un día clave, porque su tercer refuerzo llegará a Chile para hacerse exámenes médicos y ser presentado oficialmente.

Por Javiera García L.

El nuevo refuerzo de Colo Colo ya viaja a Chile
Día clave para Colo Colo. Este lunes 12 de enero se desarrollará una nueva reunión de directorio de Blanco y Negro, donde se aprobaría la llegada del tercer refuerzo: el central uruguayo Javier Méndez.

Este viernes se confirmó que Peñarol aceptó la oferta del Cacique por el zaguero, quien reemplazará a Alan Saldivia tras su partida a Vasco da Gama. Se acordó un año de contrato con la opción de extender por otro más.

La llegada del futbolista debería quedar lista durante esta jornada. De hecho, Dale Albo confirmó que Javier Méndez viajará a nuestro país este mismo lunes 12 de enero y se realizará los exámenes médicos respectivos.

Con los chequeos listos, el central será después presentado en Colo Colo y se sumará a la pretemporada, que, coincidentemente, se moverá a Uruguay este miércoles 14 de enero para jugar la Serie Río de La Plata.

Javier Méndez será refuerzo de Colo Colo: cuándo debuta

El debut de Javier Méndez en Colo Colo sería en la Serie Rio de La Plata, en Montevideo, donde los albos enfrentarán a Olimpia el jueves 15 de enero, a Alianza Lima el domingo 18 y a Peñarol el miércoles 21.

Después de ese desafío internacional, el Cacique se enfocará en el inicio oficial de la temporada. Debutará el 1 de febrero contra Deportes Limache en el regreso de la Liga de Primera.

