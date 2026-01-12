Universidad Católica empieza a contar los días para que empiece una nueva temporada. Los cruzados son uno de los candidatos a pelear por todo en el ámbito nacional, ya que con cinco fichajes confirmados, empiezan a dejar en claro cómo es que el técnico Daniel Garnero formará a lo largo del año.

Los nombres que defenderán a la UC

En portería no hay discusión, ya que siempre y cuando Vicente Bernedo esté en buenas condiciones, será titular indiscutido por sobre Darío Melo. Aunque al competir en cinco torneos como la Supercopa, Liga de Primera, Copa Libertadores, Copa Chile y Copa de la Liga, es probable que la portería tenga cambios, principalmente en las dos últimas competencias mencionadas.

En la zona defensiva empiezan a darse las primeras decisiones que tendrá que tomar Garnero, considerando que con la salida de Tomás Asta-Buruaga y la lesión de Sebastián Arancibia, el nombre que hoy toma fuerza para ocupar la posición es el de Bernardo Cerezo, sin embargo tendrá una dura lucha cuando sea el retorno de Arancibia.

La zaga central la conformarían Branco Ampuero y Daniel González con la presión de pelear el puesto con Juan Ignacio Díaz. Ya que el ex defensor de O’Higgins de Rancagua llega en buenas condiciones y podría asomar como titular en partidos importantes.

La zona defensiva termina con el lateral izquierdo, que sería el renovado Eugenio Mena. Aunque con los fichajes de este 2026, Cristián “Cimbi” Cuevas podría retornar a la posición de lateral izquierdo y dejarle el mediocampo a los recién llegados.

Una mitad de la cancha que puede cambiar

El tridente de mediocampistas puede tener cambios en esta temporada, porque si bien Garnero opta por ocupar a Gary Medel, Jhojan Valencia, como también a Cristián Cuevas en la posición, la llegada de nombres como Matías Palavecino, Jimmy Martínez y Justo Giani (si es que lo considera volante ofensivo), puede cambiar el esquema.

Añadiendo también que están las opciones de Alfred Canales y Agustín Farías, pese a que de momento, estén un peldaño por debajo de sus compañeros. Y que aún falta la consideración de Fernando Zuqui cuando vuelva de su lesión.

Gary Medel listo para un 2026 con Universidad Católica.Foto: Andres Pina/Photosport

El ataque liderado por el capitán

Para terminar con el equipo que tendrá que acomodar Daniel Garnero, los tres atacantes que asoman con fuerza para ser titulares en Universidad Católica este año son: Clemente Montes, Fernando Zampedri y Diego Corral. Aún queda por definir el caso de Eduard Bello y si es que Cruzados buscará otro extremo. Del caso contrario, nombres como Diego Valencia, Juan Francisco Rossel o la alternativa de Giani podrían ganarse un puesto en el XI.

El probable XI que tendrá Universidad Católica

Entonces, con todos los nombres a considerar y viendo la mejor versión de cada uno sin modificar el esquema de Daniel Garnero, Universidad Católica saldrá este 2026 con un 4-3-3 con Vicente Bernedo en portería; Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Daniel González y Eugenio Mena en defensa; Gary Medel, Jhojan Valencia y Matías Palavecino en la mitad de la cancha; mientras que Clemente Montes, Fernando Zampedri (C) y Diego Corral estarían en el ataque.