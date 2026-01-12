La pretemporada del fútbol chileno 2026 está en plena marcha y ya arroja un calendario cargado de actividades preparatorias para los clubes de Primera División. Colo Colo, Universidad de Chile, Everton, Coquimbo Unido, Universidad de Concepción, Deportes Concepción y Huachipato figuran con partidos confirmados antes del inicio del Campeonato Nacional 2026.

Desde este martes 13 de enero los equipos comenzarán con encuentros tanto en territorio nacional como en giras internacionales que incluyen Uruguay y Perú. Estos encuentros no solo sirven para preparar físicamente a los planteles, sino también para probar esquemas y evaluar refuerzos.

El primero compromisos será el de Everton frente a Independiente (Argentina) el martes 13 a las 21:00 horas, marcando el inicio de esta serie de amistosos que se prolongará hasta el 25 de enero.

Al día siguiente Deportes Concepción y Coquimbo Unido se medirán en el Biobío, anticipando así lo que serán duelos más exigentes en los días siguientes para ambos.

El jueves 15 de enero será un día clave para Colo Colo, que enfrentará a Olimpia de Paraguay desde las 21:00, por duelo de la Serie Río de la Plata en Uruguay. El Cacique busca seguir sumando minutos antes de medir fuerzas con Alianza Lima y Peñarol en Montevideo.

Equipos que estarán este año en la Serie Río de la Plata

Calendario completo y fechas destacadas

La programación continúa el sábado 17 de enero con Huachipato ante Coquimbo Unido y Everton frente a Deportes Limache, que días después jugarán la Supercopa.

El 18 se avizora un “Súper Domingo”: U. de Chile se medirá con Racing Club desde las 19:00 y más tarde, a las 21:00, Colo Colo se verá las caras con Alianza Lima.

Luego la U. de Concepción va contra Racing de Montevideo el lunes 19 y Cerro Largo vs Deportes Concepción el 20.

El sábado 24 Universitario de Lima enfrentará a la U. de Chile y el domingo 25, Sport Boys recibirá a Everton.

Con este intenso calendario de amistosos, los clubes chilenos llegarán con ritmo y definiciones tácticas a los primeros desafíos oficiales de la temporada 2026. La pretemporada promete jugadas interesantes, pruebas de planteles y partidos que, aunque no valen puntos, sí aportan claves.