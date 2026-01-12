Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Chile

El calendario de amistosos de clubes chilenos de cara a la temporada 2026

La pretemporada 2026 del fútbol chileno y su calendario de amistosos. Colo Colo, U. de Chile, U. Católica y varios clubes nacionales.

Por Sebastián Amar

Sigue a Redgol en Google!
Colo Colo en la Serie Río de la Plata 2025
© FOCOUY/PHOTOSPORTColo Colo en la Serie Río de la Plata 2025

La pretemporada del fútbol chileno 2026 está en plena marcha y ya arroja un calendario cargado de actividades preparatorias para los clubes de Primera División. Colo Colo, Universidad de Chile, Everton, Coquimbo Unido, Universidad de Concepción, Deportes Concepción y Huachipato figuran con partidos confirmados antes del inicio del Campeonato Nacional 2026.

Desde este martes 13 de enero los equipos comenzarán con encuentros tanto en territorio nacional como en giras internacionales que incluyen Uruguay y Perú. Estos encuentros no solo sirven para preparar físicamente a los planteles, sino también para probar esquemas y evaluar refuerzos.

Plantel renovado: La lista detallada de los 15 fichajes de Deportes Concepción para 2026

ver también

Plantel renovado: La lista detallada de los 15 fichajes de Deportes Concepción para 2026

El primero compromisos será el de Everton frente a Independiente (Argentina) el martes 13 a las 21:00 horas, marcando el inicio de esta serie de amistosos que se prolongará hasta el 25 de enero.

Al día siguiente Deportes Concepción y Coquimbo Unido se medirán en el Biobío, anticipando así lo que serán duelos más exigentes en los días siguientes para ambos.

El jueves 15 de enero será un día clave para Colo Colo, que enfrentará a Olimpia de Paraguay desde las 21:00, por duelo de la Serie Río de la Plata en Uruguay. El Cacique busca seguir sumando minutos antes de medir fuerzas con Alianza Lima y Peñarol en Montevideo.

Equipos que estarán este año en la Serie Río de la Plata

Equipos que estarán este año en la Serie Río de la Plata

Publicidad

Calendario completo y fechas destacadas

La programación continúa el sábado 17 de enero con Huachipato ante Coquimbo Unido y Everton frente a Deportes Limache, que días después jugarán la Supercopa.

El 18 se avizora un “Súper Domingo”: U. de Chile se medirá con Racing Club desde las 19:00 y más tarde, a las 21:00, Colo Colo se verá las caras con Alianza Lima.

El problema que se le viene a Paqui Meneghini en un camarín de jugadores pesados: “Terminas mosqueado”

ver también

El problema que se le viene a Paqui Meneghini en un camarín de jugadores pesados: “Terminas mosqueado”

Luego la U. de Concepción va contra Racing de Montevideo el lunes 19 y Cerro Largo vs Deportes Concepción el 20.

Publicidad

El sábado 24 Universitario de Lima enfrentará a la U. de Chile y el domingo 25, Sport Boys recibirá a Everton.

Con este intenso calendario de amistosos, los clubes chilenos llegarán con ritmo y definiciones tácticas a los primeros desafíos oficiales de la temporada 2026. La pretemporada promete jugadas interesantes, pruebas de planteles y partidos que, aunque no valen puntos, sí aportan claves.

Lee también
Cortado en la U es ofrecido a Coquimbo y recibe portazo de vuelta
Mercado de fichajes 2026

Cortado en la U es ofrecido a Coquimbo y recibe portazo de vuelta

No es Octavio: el otro goleador que Colo Colo quiere levantarle a la U
Colo Colo

No es Octavio: el otro goleador que Colo Colo quiere levantarle a la U

Lo quiso la U y ahora suena para remplazar a Vicho Pizarro
Colo Colo

Lo quiso la U y ahora suena para remplazar a Vicho Pizarro

Respira Clark: Daniel Schapira oficializa su salida de la U de Chile
U de Chile

Respira Clark: Daniel Schapira oficializa su salida de la U de Chile

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo