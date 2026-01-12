Es tendencia:
U de Chile

El problema que se le viene a Paqui Meneghini en un camarín de jugadores pesados: “Terminas mosqueado”

Universidad de Chile tendrá muchos jugadores de experiencia, algo que el entrenador va a tener que saber gestionar en el camarín.

Por Felipe Escobillana

Edu Vargas es uno de los jugadores que Paqui debe saber gestionar en la U
© U de ChileEdu Vargas es uno de los jugadores que Paqui debe saber gestionar en la U

Universidad de Chile está armando el mejor plantel del fútbol chileno. Renovó la delantera y quiere ser una aplanadora en los metros finales de la cancha, con Edu Vargas, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero, pues esperan su llegada.

Un asunto que abordó el periodista Fernando Tapia, asegurando que si bien tendrá mucha jerarquía, ahora viene un asunto que muchas veces no es fácil en un camarín: gestionar los minutos de juego de cada uno y eso no será sencillo para Francisco Meneghini, el nuevo técnico.

“Se está llenando de muchos jugadores de peso, de tonelaje, con experiencia y años, como Vargas, Rivero más la opción de Lucero”, indicó en primera instancia en Pauta.

A eso añade que hay que sumarle muchos jóvenes que se han ganado un espacio en la U de Chile y que están empujando el carro. “Además de los que tienen peso específico como Altamirano, Maxi Guerrero, Assadi“, explicó.

Rivero llega a la U como gran figura desde el fútbol ecuatoriano

El problema del minutaje para cada jugador en U de Chile

Esto puede significar una problemática para el estratega si no sabe equilibrar los minutos de juego para cada uno, piensa Tapia.

“Es un tema, saber de qué manera el DT va a poder manejar eso y dejarlos a todos conformes”, sostuvo para dejar planteada una interrogante de cara a la temporada.

Agregó que debe saber copiar lo que pasó el año pasado. “La fórmula de Álvarez no fue buena para la U, dándole un tiempo a cada uno para que jugaran los cuatro delanteros y al final ninguno convenció, salvo Di Yorio sobre el final”, estableció.

“Arrancaba con delanteros y los cambiaba, pero eso es un problema porque dinamita la confianza del delantero, que vive del gol. Si juegas solo 45 minutos terminas mosqueado con el entrenador“, cerró la idea.

