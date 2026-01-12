Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

La respuesta de Octavio Rivero a su frase de que nunca jugaría en la U por ser ex Colo Colo

El nuevo goleador de los azules explicó la polémica de redes sociales, cuando en una entrevista dijo que nunca jugaría en la U.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Octavio Rivero dejó en el pasado su recuerdo de Colo Colo.
© U de ChileOctavio Rivero dejó en el pasado su recuerdo de Colo Colo.

Universidad de Chile presentó a sus nuevos refuerzos en el mercado de pases para la temporada 2026, donde todas las miradas se las llevó Octavio Rivero al tener que responder por su pasado en Colo Colo.

Una particular frase en una entrevista fue sacada nuevamente a la luz, donde dejó en claro que nunca jugaría en la U por estar relacionado de una manera demasiado importante con el club del estadio Monumental.

“A mí me gustó mucho Colo Colo, aprendí lo que era el club, aprendí lo que significaba para todos, estoy muy identificado con el club y no jugaría en la UMe siento en mi casa en Colo Colo, tengo muy buena relación con mis compañeros y con todos. Ojalá algún día pueda volver“, comentó.

Algo que le fue preguntado, pero que tuvo una particular respuesta de parte al delantero uruguayo, porque puso en frente otra entrevista donde dijo que no tendría problemas en venir a la U.

Octavio Rivero dejó en claro que en otra entrevista dijo que no tiene problemas en jugar por la U. Foto: U de Chile

Octavio Rivero dejó en claro que en otra entrevista dijo que no tiene problemas en jugar por la U. Foto: U de Chile

El día en que Octavio Rivero le juró amor a Colo Colo y ninguneó a la U: “Ojalá pueda volver”

ver también

El día en que Octavio Rivero le juró amor a Colo Colo y ninguneó a la U: “Ojalá pueda volver”

Octavio Rivero asegura que dijo que no tenía problemas en jugar por la U

Octavio Rivero fue presentado en Universidad de Chile, donde de inmediato tuvo que aclarar una frase como ex jugador de Colo Colo, que decía que nunca jugaría por los azules.

Publicidad

“Yo entiendo la pregunta, hay una entrevista de 2023, no sé si la tienes, pero estaría bueno que la puedas ver, porque el titular es Octavio Rivero dijo que no jugaría en la U, pero en 2023 dije que no tendría problema en jugar en la U”, frenó en seco la pregunta.

En ese sentido, elevó la voz en señal de molestia porque quería aclarar que también alguna vez dijo que no tendría problemas en venir a la U, por lo que dejó tarea.

“Se agarran de un título, que es lo que vende y la gente consume. Uno dice cosas sin pensar, hoy estoy feliz de estar acá y orgulloso. Ojalá cuenten la película completa y pongan el artículo como es”, replicó.

Publicidad

Revisa los detalles:

Lee también
Mayo responde por la salida de Fernández: "Cuando hablamos con el DT..."
U de Chile

Mayo responde por la salida de Fernández: "Cuando hablamos con el DT..."

El "Nuevo León": Conoce a los 15 refuerzos de Concepción para 2026
Campeonato Nacional

El "Nuevo León": Conoce a los 15 refuerzos de Concepción para 2026

Tras derrota ante Barcelona: Real Madrid pone fin al ciclo de Xabi Alonso
Internacional

Tras derrota ante Barcelona: Real Madrid pone fin al ciclo de Xabi Alonso

La U confirma problemas con Juan Martín Lucero
U de Chile

La U confirma problemas con Juan Martín Lucero

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo