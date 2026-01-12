Universidad de Chile presentó a sus nuevos refuerzos en el mercado de pases para la temporada 2026, donde todas las miradas se las llevó Octavio Rivero al tener que responder por su pasado en Colo Colo.

Una particular frase en una entrevista fue sacada nuevamente a la luz, donde dejó en claro que nunca jugaría en la U por estar relacionado de una manera demasiado importante con el club del estadio Monumental.

“A mí me gustó mucho Colo Colo, aprendí lo que era el club, aprendí lo que significaba para todos, estoy muy identificado con el club y no jugaría en la U. Me siento en mi casa en Colo Colo, tengo muy buena relación con mis compañeros y con todos. Ojalá algún día pueda volver“, comentó.

Algo que le fue preguntado, pero que tuvo una particular respuesta de parte al delantero uruguayo, porque puso en frente otra entrevista donde dijo que no tendría problemas en venir a la U.

Octavio Rivero dejó en claro que en otra entrevista dijo que no tiene problemas en jugar por la U. Foto: U de Chile

ver también El día en que Octavio Rivero le juró amor a Colo Colo y ninguneó a la U: “Ojalá pueda volver”

Octavio Rivero asegura que dijo que no tenía problemas en jugar por la U

Octavio Rivero fue presentado en Universidad de Chile, donde de inmediato tuvo que aclarar una frase como ex jugador de Colo Colo, que decía que nunca jugaría por los azules.

Publicidad

Publicidad

“Yo entiendo la pregunta, hay una entrevista de 2023, no sé si la tienes, pero estaría bueno que la puedas ver, porque el titular es Octavio Rivero dijo que no jugaría en la U, pero en 2023 dije que no tendría problema en jugar en la U”, frenó en seco la pregunta.

En ese sentido, elevó la voz en señal de molestia porque quería aclarar que también alguna vez dijo que no tendría problemas en venir a la U, por lo que dejó tarea.

“Se agarran de un título, que es lo que vende y la gente consume. Uno dice cosas sin pensar, hoy estoy feliz de estar acá y orgulloso. Ojalá cuenten la película completa y pongan el artículo como es”, replicó.

Publicidad

Publicidad

Revisa los detalles: