Universidad Católica sigue reforzando lo que será este 2025 donde competirá en la nueva edición de la Copa Libertadores. Y, para ello, el cuadro cruzado ha asegurado a distintas de sus figuras, entre ellos Clemente Montes, que extendió su vínculo con la Franja rechazando importante oferta.

“Hubo ofertas. Se dilató porque yo creo que había que ajustar un par de detalles, pero menos mal llegamos a los acuerdos que ambos queríamos por las dos partes. Se firmó lo antes posible”, expresó el jugador a los medios sobre su renovación.

Siempre he tenido esa piedrita en el zapato para jugar Copa Libertadores con la Católica donde se merecía y aprovechar ahora que vamos a jugar en este estadio (Claro Arena). Tengo muchas ganas de que comience el campeonato y la Libertadores para demostrar de lo que estamos hechos”.

El club que buscó el fichaje de Clemente Montes

Según reveló hace algunos días el experto en mercado de fichajes, César Luis Merlo, el jugador se queda en la UC por al menos dos temporadas más, tras rechazar una importante oferta de un club del viejo continente.

“Clemente Montes rechazó una millonaria oferta del CSKA Sofía para firmarlo como agente libre y renovará en Universidad Católica. Su vínculo terminó a finales de año, pero el futbolista ya decidió prolongarlo hasta diciembre de 2027″.

El 2026 de la UC

El club continúa reforzando lo que será la próxima temporada, ya que cerró importantes renovaciones, como la de Fernando Zampedri, Branco Ampuero, Gary Medel, Jhojan Valencia, Darío Merlo y Eugenio Mena.

Además de anunciar los fichajes de Justo Giani, Matías Palavecino, Bernardo Cerezo y Jimmy Martínez como los primeros fichajes de este 2026.