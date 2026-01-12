Universidad Católica, a lo menos en cantidad, está siendo el equipo de los tres grandes que más se ha reforzado en este mercado de fichajes. En la UC ya firmaron a Matías Palavecino (Coquimbo Unido), Bernardo Cerezo (Ñublense), Jimmy Martínez (Huachipato) y Justo Giani (Aldosivi, ARG).

Además, los cruzados tienen un principio de acuerdo con Juan Ignacio Díaz (O’Higgins), por lo que prácticamente han sumado un nombre en todas las líneas de cara al 2026.

Sin embargo y pese a esta buena cantidad de nombres fichados, Daniel Gaerno está todavía a la espera de sumar un jugador más en un puesto que considera clave. Y ojo, que es algo por lo que viene presionando hace bastante.

El puesto que Garnero quiere reforzar en Universidad Católica

De acuerdo a información entregada por Punto Cruzado, el DT espera que la dirigencia salga a buscar un nuevo lateral izquierdo. Su idea es sumar un nombre de experiencia, ya que por ahora solo tiene a Eugenio Mena, además de Nicolás L’Huillier y José Salas, ambos juveniles.

Daniel Garnero quiere competencia para Eugenio Mena en Universidad Católica. | Foto: Photosport.

¿Y Cristián Cuevas? Pues para el argentino el Cimbi no es un lateral izquierdo, ya que planea usarlo como volante ofensivo o extremo por izquierda en su equipo.

Al interior de Cruzados creen que no hay candidatos ideales para reforzarse en esa zona, sobre todo considerando que ya no hay cupos de extranjero. Asimismo, los chilenos que cumplen con el perfil deseado ya tienen contrato vigente en otros clubes con millonarias cláusulas de salida.

La única fórmula en ese caso sería esperar hasta mitad de año, donde en caso de superar la fase de grupos de la Copa Libertadores, se abriría la billetera para cumplir con el deseo de Garnero pensando en el segundo semestre.