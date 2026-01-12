La teleserie de Eduard Bello en Universidad Católica sigue sin acabar, y es que el futuro del jugador venezolano en la escuadra chilena aún no se define, a pesar de las negociaciones entre la Franja y Barcelona de Guayaquil, donde revelan que el futuro del jugador está por sellarse de forma inesperada.

El jugador hizo público su deseo de seguir en la Franja y el equipo de la precordillera lo quiere, pero para lograr su estadía tienen que llegar a cuerdo con el club dueño de su pase, situación que se ha dilatado por semanas.

¿Eduard Bello se quedará en la UC?

El jugador hizo pública su intención de seguir en la UC, pero Barcelona es dueña de su carta, por lo que el equipo ecuatoriano prefiere que se ejecute la opción de compra que estaba acordada en el convenio del préstamo, cifra que bordea los 500 mil dólares.

Según revela El Deportivo, la UC siguen explorando las opciones para quedarse con el jugador, donde evalúan extender el préstamo o analizar los montos.

Por su parte, el periodista deportivo Gonzalo Fouillioux lanzó un categorico mensaje a través de sus redes sociales. “Edward Bello cada vez más lejos de seguir en Universidad Católica”.

La postura de la UC sobre Bello

Tras el fin de su préstamo con la UC, el jugador debió regresar a Ecuador, a la espera de que se defina su futuro. “Nosotros estamos viendo varios nombres en esa posición (extremo). No hemos hecho ninguna oferta por ningún jugador, ni hemos negociado por nadie en esa zona”, comentó José María Buljubasich durante la presentación de Matías Palavecino.

El DT de los Cruzados, Daniel Garnero, comentó en una conferencia de prensa que su intención es que siga el jugador en el equipo.

“Tenía nuestra aprobación, queríamos que se quede, pero hay cuestiones individuales que a veces tienen alguna traba, son esas cosas que a veces generan dificultades”.