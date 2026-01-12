La selección chilena se ilusiona con un inédito título en el Mundial de la Kings League. Los tres triunfos ante Países Bajos, Marruecos y Colombia ponen al combinado nacional como uno de los rivales más duros en el torneo que se disputa en Sao Paulo.

La Roja capitaneada por Arturo Vidal ha demostrado jerarquía y buen juego. Pero además ha contado con una figura bajo los tres palos que además de sus tapadas ha aportado con goles. Así es el caso de Matías Herrera que ha destacado con sus voladas y anotaciones de arco a arco.

Por lo mismo fue el MVP en el partido ante los cafeteros y ahora se ilusiona con el título con la Roja. “Estamos viviendo un sueño. No pensábamos en esto, pero se logró en base a puro trabajo. Lo mejor que tenemos es el grupo humano. Yo soy muy introvertido, pero tenemos la confianza de los más experimentados. Siempre te están ayudando, eso es impagable”, recalcó el golero en conversación con Redgol.

Herrera ha marcado diferencias abismales con sus rivales. Un camino que ha sido más que largo y que en su minuto hasta lo llevó a colgar los guantes. “Yo me fui hace siete años a Estados Unidos. Fui a estudiar y me quedé allá. Yo dejé de jugar el 2018, luego fui a jugar a nivel de Universidades y me puse a trabajar. Arme una empresa de preparadores de arqueros. Ahora también tengo mi marca deportiva (Alon Sport)”, confesó.

El factor Vidangossy

Los referentes para Matías Herrera son diversos. El portero recalcó que en la lista de sus ídolos figuran Claudio Bravo y Christopher Toselli. Mientras que en Europa están Ter Stegen, Iker Casillas y Gianluigi Buffón.

Pero también tiene su distintivo bajo los tres palos: el achique. Así lo ha demostrado en la cancha sintética y que reveló tiene un particular motivo: Matías Vidangossy.

“El achique es mi fuerte. Soy rápido. Pero también me favoreció tener de compañero a Vidangossy, que es muy bueno para el enganche. Varias veces me dejó pagando jajá”, reconoció ante la habilidad del ex seleccionado nacional.

El apoyo de Arturo Vidal

Pero Herrera también reconoció que ha sido fundamental el apoyo de Arturo Vidal. Motivación que ha traspasado a todo el plantel que ahora sueña con un inédito título en el Mundial de la Kings League.

“Es muy importante el apoyo de Arturo Vidal. Todos estén remando para el mismo lado es lo más lindo. Ahora viene un partido bravísimo pero estamos tranquilos. Queremos hacer nuestro juego y lo dejaremos todo en la cancha”, sentenció a RG.

Ahora Chile espera por su rival en cuartos de final del Mundial de la Kings League. Pero recién este lunes se definirán los últimos clasificados. Por lo que saltará a la cancha entre el 13 y 14 de enero en horario a confirmar.

