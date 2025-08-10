Parecía que Colo Colo se quedaba con un necesitado triunfo, pero Everton le arruinó las celebraciones en la fecha 19 de la Liga de Primera. Un polémico final cambió la historia en el Sausalito, donde se firmó un empate por 1-1.

A los 90’+7, cuando los albos se imponían por la cuenta mínima gracias a un gol de Víctor Felipe Méndez, se cobró penal a favor de los ruleteros. El árbitro Felipe González marcó una infracción de Sebastián Vegas sobre Sebastián Sosa en el área y cobró penal. El uruguayo puso el 1-1.

En el Cacique no lo podían creer. Nuevamente, lamentaban un empate por un error. “Teníamos el partido ahí y se nos va por errores nuestros, no supimos manejar la última parte del partido“, lamentó Vicente Pizarro en TNT Sports tras el desastroso final.

Pero el enojo mayor fue del mismo Sebastián Vegas. En zona mixta, el defensor disparó contra el árbitro del encuentro y catalogó como “una vergüenza” lo sucedido en el Sausalito.

Sebastián Vegas: “Es una vergüenza lo que hacen los árbitros”

“Yo me quedo con la sensación de que voy al suelo y el tipo se resbala. Lo único que le digo al árbitro es que revise la jugada. Es una vergüenza lo que hacen. Los árbitros te hablan de soberbia. No te permiten tener diálogo, ellos mismos van generando una rivalidad”, protestó Sebastián Vegas.

Arturo Vidal opinó a su estilo. Consultado por la prensa sobre el arbitraje, contestó: “Díganlo ustedes. Opinen. Pónganse los pantalones“.