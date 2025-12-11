Colo Colo confirmó sus primeras salidas de cara a la temporada 2026. Este miércoles, Mauricio Isla, Emiliano Amor, Óscar Opazo y Sebastián Vegas se despidieron del Cacique.

Los tres primeros tendrán que buscar un nuevo club, mientras que Vegas retornará al Monterrey de México. El central había llegado al Monumental en un préstamo sin opción de compra.

Su familia ya se despidió del país. Mientras la información de su despedida de Colo Colo invadía las redes sociales, su esposa, Ana Luisa Ganuza, dejaba un mensaje de adiós para Chile y el Cacique.

“Y si bien desde que llegamos supe que solo estaríamos unos meses, siempre es difícil despedirse y dejar lo que ya habías considerado tu casa. Gracias Chilito por todo”, mencionó. Ya está de vuelta en México.

La esposa de Sebastián Vegas se despide y hay más salidas en Colo Colo

“Es posible que salgan más, lo veremos en el transcurso de este mes”, confirmó Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, después de la reunión de directorio. Ya hay un quinto confirmado de esa lista.

Entre las posibles nuevas despedidas, está Salomón Rodríguez. “Estamos conversando con su representante”, dijo Mosa. Además, saldría Alexander Oroz. “Estamos conversando con su círculo para que tenga Colo Colo un porcentaje de su pase, pero que vaya a otro equipo”.