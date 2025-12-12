No hay tiempo para descansos en el sur, donde en Deportes Concepción quieren asegurar rápidamente su plantel 2026. Es que el esperado regreso a la Liga de Primera tiene de cabeza trabajando a la dirigencia.

Ahí, la idea es irse a la segura con figuras conocidas y ya suenan importantes nombres que conocen los lilas. Uno de ellos, un querido jugador que fue el héroe de la campaña del anterior ascenso, en 2024.

Es que el León de Collao no solo subió de categoría este 2025, sino que también lo hizo desde la Segunda División a Primera B, el año pasado. Ahí, un delantero que partió a Primera prepara maletas para volver.

Concepción quiere dar el batacazo

Deportes Concepción prepara el gran golpe al mercado al buscar el regreso de Ignacio Mesías. El jugador es un emblema para la hinchada lila y viene de una irregular campaña en la Liga de Primera.

Mesías y su última tanto en Calera /Photosport

“Deportes Concepción se la juega por el retorno de Ignacio Mesias (25). Los lilas negocian con Unión Calera, ya que el jugador tiene vínculo con los cementeros”, reveló el periodista de Radio Cooperativa, Sergio Godoy.

Publicidad

Publicidad

Justamente, los pergaminos del Nacho ilusionan al hincha lila. En 2024 despachó un total de 19 goles en 24 partidos, siendo el gran artífice de la campaña que los llevó a ascender después vía administrativa.

Mesías y su exitosa campaña en el Conce.

En tanto, en su reciente campaña con los cementeros fue perdiendo terreno en el XI estelar. Anotó seis goles, siendo uno de ellos el último del equipo ante U Católica, en el Claro Arena.

Publicidad