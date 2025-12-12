Deportes Concepción cerró una temporada espectacular donde después de largos años finalmente logró la hazaña y regreso a la Primera División del fútbol chileno. Por lo mismo, el “León” ya está pensando en lo que será el 2026 y tiene a un conocido de la Primera B.

Según reveló el periodista Rodrigo Arellano, los Lilas tienen en la mira a Nicolás Avellaneda, portero argentino de 31 años, cuyo último club fue Chacarita Juniors de la Primera B Nacional de Argentina.

El comunicador revela que el arquero “tiene una oferta para volver a la Primera División de Chile. Deportes Concepción busca al arquero que quedó libre de Chacarita”, añadiendo que “otro equipo del Biobío lo evaluó, pero Conce toma la delantera”.

La carrera de Nicolás Avellaneda

El jugador trasandino comenzó su carrera en Lanús, para luego pasar por clubes como Defensa y Justicia, Ferro, Santamarina y San Martín todos de la Liga Argentina. Mientras que en 2024 llegó a Chile, pasando por Cobreloa y San Luis, regresando este 2025 a Argentina para sumarse a Chacarita Junior.

Avellaneda ya tuvo un paso por la liga chilena/Photosport

Las emotivas despedidas de Conce

Los Lilas cerraron el 2025 con el objetivo cumplido y tras 17 años, regresan a Primera División. Sin embargo, ya hay algunos jugadores que confirmaron que no siguen en la próxima campaña, entre ellos Fabián Núñez, Diego Zambrano y según revela Sabes Deportes, Gastón “Chila” Gómez, tampoco sigue la próxima temporada.

A través de redes sociales, Fabián Núñez se despidió de los Lilas. “Llegó el día de despedirme de este hermoso club, el cual me voy muy agradecido primero por la directiva que me contactó y confío en mí para ser parte no tan solo de la historia sino de un proyecto que dio sus frutos y está ahora en Primera División”.

“Les quiero desear el mayor de los éxitos a Deportes Concepción, me voy muy agradecido y feliz de ser parte de su historia muchas gracias“, escribió Núñez a través de Instagram.

Por su parte, Diego Zambrano escribió: “Luego de tres hermosos años toca separar nuestros caminos. Me voy con el corazón lleno de orgullo y gratitud por lo vivido y los objetivos alcanzados. Solo queda agradecer a mis compañeros, hinchas, directivos, entrenadores y cada una de las personas que forma parte de este lindo club”.

“Espero que en el futuro nos volvamos encontrar fuera o dentro del campo y que el club siga brillando en el lugar donde merece estar y de donde nunca debió salir. Gracias familia lila los llevaré siempre en mi corazón”, escribió Zambrano en su Instagram.