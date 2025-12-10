Cobreloa no pudo sellar la temporada como deseaban y terminó perdiendo contra Deportes Concepción en la final de la liguilla, lo que significó que el elenco Minero no competirá en la Liga de Primera, y deberá seguir el 2026 luchando por el ascenso en Primera B.

Ante esto, el equipo experimentará importantes cambios en su plantel de cara a la nueva temporada, donde David Tapia, una de las grandes figuras de los Loínos, aún no tiene claro su futuro.

David Tapia quiere seguir en Cobreloa

El lateral de 27 años se refirió a su futuro tras el encuentro contra Concepción, donde señaló que aún no tiene claridad sobre lo que pasará la próxima temporada.

Tras el fin de la final de la Liguilla, el jugador conversó con los medios sobre su futuro, revelando que le gustaría quedarse. “Me gustaría, pero bueno, depende de muchas cosas, así que ahora quiero descansar. La verdad que fue un año durísimo, quiero estar un tiempo con la familia y ya después sentarnos a conversar con claridad”.

Asimismo, señaló sobre la final que están dolidos como equipo por el resultado, pero conformes por todo el trabajo hecho durante el año. “Fue un lindo espectáculo, con un gran marco de público. Agradecer a nuestra gente que nos acompañó todo el año, el fútbol es así”.

Una de las grandes figuras de Cobreloa habló sobre su futuro/Photosport

“Lamentablemente, los errores nos costaron caro, pero me quedó con el esfuerzo del equipo, que fue todo el año. Al principio todos nos miraban como que éramos jugadores de segunda categoría, que no nos conocía nadie”.

Añadiendo que no está conforme con el resultado. “Todos queríamos ganar y dejar a Cobreloa donde merece estar. Pero hay que quedarse con el esfuerzo de este equipo, que peleo hasta último minuto”.