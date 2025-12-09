La agónica derrota que sufrió Cobreloa sobre el final del duelo de vuelta ante Deportes Concepción, por el pase a la Liga de Primera, no sólo dejó una pena enorme en los hinchas loínos, en Calama y en el país, sino también una hilarante discusión en redes sociales.

Los protagonistas de esta pelea son Mauricio Pozo, ex futbolista y actual director deportivo del cuadro loíno, por un lado, y el periodista Ricardo Pinto, del diario El Mercurio de Calama, por el otro. Y todo arrancó por un tema particular.

Es que el dirigente de Cobreloa calificó directamente al profesional de las comunicaciones como “mufa“, apuntándolo como “responsable” de la derrota ante Concepción en la red social X. A partir de ahí vino un ida y vuelta que tuvo de todo.

ver también Es goleador histórico lila, jugó en Cobreloa y confiesa: “No vi el partido por cábala, pero iba por Concepción”

La hilarante pelea entre dirigente de Cobreloa y periodista

Tras el apelativo del directivo, el comunicador respondió “deberías saber que en el fútbol no hay mufas, hay buenas o malas decisiones, como armar un plantel del cual seis de tus titulares terminaron la segunda rueda viendo los partidos desde tribunas. Cuando aprendas eso en vez de termear en redes, capaz que aprendas a ser gerente deportivo“.

Ante los dichos de Pinto, Pozo respondió “sigues siendo mufa estimado. Nunca recibiras el premio al periodista de región (del Círculo de Periodistas Deportivos). USTED sabe por qué lo digo. Éxitos”. A partir de acá, el ida y vuelta entre el ejecutivo de Cobreloa y el periodista se calentó.

Lejos de calmarse los ánimos, el tono subió a tal punto que el dirigente loíno calificó al reportero de “gatita“, e incluso le lanzó una amenaza de que se iban a encontrar cara a cara para “saldar cuentas”. Una discusión que no hace más que agrandar el mal momento de la institución nortina.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Así terminaron los loínos en la Tabla de Posiciones en Primera B