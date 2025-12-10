David Valenzuela, de 10 años, volvió a demostrar por qué es considerado una de las mayores promesas del BMX Race chileno. Este domingo, en el Estadio Municipal de San Bernardo, el estudiante del Colegio Mayor Peñalolén se quedó con el primer lugar de su categoría en el Campeonato Nacional, organizado por la Federación Chilena de Ciclismo.

El logro vino acompañado de otra hazaña personal: David también obtuvo el primer lugar anual de la Copa Chile, campeonato que reúne múltiples fechas a lo largo de la temporada.

La doble victoria en BMX Race

En ese circuito, el joven piloto volvió a imponerse con claridad, y repitió la gesta del Nacional: alcanzó su cuarto título consecutivo, una marca inédita para un deportista de su edad. “Estoy muy feliz de ser nuevamente campeón. Terminar el año bajando mis tiempos y mejorando mis carreras es lo que más me motiva”, señaló tras la premiación.

A pesar de las dificultades físicas que enfrentó durante el año, David volvió a imponer su nivel en Chile. Marcó buenos tiempos y se mantuvo firme en la élite nacional, incluso cuando aún no recuperaba por completo su condición.

Su temple también se reflejó fuera del país: en la Copa Latina, torneo continental donde representó a Chile, obtuvo un tercer lugar pese a no haber podido competir en las últimas fechas realizadas en Brasil debido a su proceso de recuperación.

“Fue un año difícil, pero logramos sacarlo adelante con este doble tetracampeonato y un podio latinoamericano”, resume el niño. Su madre, Ingrid Pérez, recuerda esos meses con emoción: “Siempre lo vimos decidido, aunque no estuviera al cien por ciento”.

Detrás del éxito de David hay una exigencia diaria que mezcla entrenamientos seis veces por semana, sus jornadas académicas obligatorias y un esfuerzo logístico familiar importante: su madre lo pasa a buscar cada tarde al colegio para llevarlo a practicar, mientras su padre coordina horarios con su hermana. “David se pierde cumpleaños, paseos y muchas actividades, pero lo hace feliz. Cualquier sacrificio que hacemos como familia no se compara con el esfuerzo que él pone a su corta edad”, señala Ingrid, quien valora especialmente “el apoyo del colegio para ajustar evaluaciones y facilitar su participación en torneos como éste”.

Con la temporada cerrada y el doble tetracampeonato asegurado, David ya piensa en lo que viene. Su gran objetivo está fijado en julio de 2026, cuando viaje al Campeonato Mundial de BMX Race en Australia. “Me gustaría el pentacampeonato nacional y mejorar mis tiempos. También sueño con ganar el mundial, pero sé que hay que trabajar muy duro para lograrlo, así que tengo que seguir entrenando nomás”, finaliza.