Terminada la Copa Chile, oficialmente se acabó la temporada en el fútbol chileno, donde hay equipos que hace rato bajaron el telón. Uno de ellos es Deportes Temuco, que se quedó sin liguilla del Ascenso y peleó el descenso en Primera B.

Tras la mala campaña, Marcelo Salas puso en duda su continuidad y se abrió a vender el equipo. Al menos, hubo una buena noticia en la Araucanía hace poco, donde se anunció que Arturo Sanhueza seguirá como DT.

Con ese panorama, los albiverdes ahora quieren aprender de los errores del pasado y apuntarle con los refuerzos. Es ahí donde un incombustible goleador formado en Colo Colo despertó el interés de los sureños.

Temuco va por este goleador chileno

Deportes Temuco puso sus ojos en Felipe Flores. El delantero de 38 tuvo un irregular 2025 en San Luis de Quillota, por lo que busca nuevos rumbos para seguir su carrera en el fútbol chileno.

“Flores, formado en Colo Colo y con una larga trayectoria en el fútbol chileno, habría despertado el interés de Deportes Temuco, conjunto que pretende armarse de buena manera para espantar los malos recuerdos de la pésima campaña del 2025″, reveló el medio especialista, Primera B Chile.

Eso sí, los de La Araucanía no sería el único equipo interesado en el actual jugador de San Luis. Eso, porque Chamagol González, gerente deportivo de Recoleta, también puso sus ojos en él.

Flores jugó 12 partidos en la Primera B durante el 2025 con San Luis, anotando tres goles. Previo a eso, había logrado el ascenso en 2024 con Deportes Limache y antes con Magallanes, con largas campañas en la categoría.