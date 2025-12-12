Tras años de críticas por montones, se llegó a un acuerdo entre la ANFP y la cadena TNT Sports para el aumento de partidos de fútbol profesional en Chile a partir de la temporada 2026. Un asunto que no cayó bien en ciertos estamentos.

Gracias al nuevo convenio entre la multinacional y la corporación, se espera que durante el próximo año se disputen hasta 600 encuentros a lo largo del país. Cifra alentadora, pero que se encuentra con un enemigo “poderoso”.

Según reveló Radio ADN, quien puso el grito en el cielo por el aumento de juegos en el fútbol chileno para 2026, con la inclusión de la Copa de la Liga, fue nada menos que Carabineros de Chile, quien le envió a la ANFP un “téngase presente“.

Carabineros advierte a ANFP por más partidos en 2026

La emisora señalan que desde las fuerzas policiales se contactaron con la sede de Quilín para manifestar su desacuerdo con el acuerdo que lograron con TNT Sports, y acusaron que directamente no los tomaron en cuenta.

“No han requerido opinión técnica operativa para la programación de los partidos“, aseguraron desde Carabineros al medio. Un mensaje muy claro hacia la ANFP de que no pueden garantizar más presencia para los nuevos juegos que se disputarán.

En comparación con el 2025, a raíz de la nueva Copa de la Liga, habrá 32 encuentros más que cubrir según estimaciones de la policía uniformada. Se espera para la próxima semana una respuesta formal desde el fútbol chileno.

¿Cuándo iniciará la temporada 2026?

Según las estimaciones que existen desde la ANFP, se espera que la actividad comience el miércoles 21 de enero con la disputa de la Supercopa. Mientras que los torneos de Liga de Primera y Primera B se estima que arranquen el viernes 30 de enero. Claro, si Carabineros lo permite.

