Colo Colo y el fútbol chileno aún lamenta las trágicas muertes de Martina Riquelme y Mylán Liempi, la joven y el niño que perdieron la vida en la previa del duelo del Cacique frente a Fortaleza por Copa Libertadores, en los ingresos al estadio Monumental.

Los hinchas albos fallecieron en un confuso incidente del que aún se investiga la responsabilidad de Carabineros, tanto en la culpabilidad directa como en los protocolos.

Y hay novedades en las investigaciones, con nuevos datos revelados por Ciper. Es que hasta ahora la hipótesis hablaba que las dos víctimas habías sido aplastas por unas vallas papales que fueron impactadas por el vehículo policial antidisturbios. Sin embargo, las indagaciones ahora apuntan a que Martina y Mylán fueron atropellados directamente por el carro lanza gases.

Asimismo, una misma funcionaria de Carabineros presente en el lugar confirma que fueron cuatro y no dos las personas atropelladas, mientras se acusa que el vehículo policial implicado en el hecho fue manipulado, lo que podría indicar la intención de esconder pruebas.

El vuelco en las investigaciones revelado por Ciper

“Los antecedentes recogidos difieren de la versión que circuló inicialmente, acerca de que el carro policial golpeó una reja que aplastó a las víctimas, y apuntan a que el vehículo J-1224 impactó directamente a cuatro personas, dos de las cuales murieron, mientras que las otras se retiraron del lugar aparentemente sin lesiones graves y siguen sin ser identificadas. Uno de los reportes policiales encontró evidencia de que la parte inferior del carro fue sometida a una ‘leve limpieza’“, publica Ciper.

Agregan que “la fiscalía logró reunir ya una serie de pruebas y testimonios que apoyan por diversas vías la tesis de que los jóvenes Martina Riquelme (18) y Mylán Liempi (12) fallecieron luego de ser atropellados directamente por el carro lanza gases de Carabineros matrícula J-1224, conducido por el sargento Luis Rojas Salazar“.

“Así lo muestran informes de los departamentos de Criminalística y Asuntos Internos de Carabineros, además de reportes del Servicio Médico Legal y el testimonio de una policía que fue testigo de los hechos. Todas estas piezas probatorias echan por tierra la versión que circuló inicialmente, acerca de que el vehículo golpeó una reja de contención y que esa estructura terminó aplastando a las dos víctimas“, complementaron.

Sobre la declaración de la funcionaria, la cabo Jocelyn Soto manifestó que “me encontraba mirando hacia el sur, por lo que veo la retaguardia del J-1224 y me percato de aproximadamente cuatro personas saliendo por debajo del vehículo policial“.

No había vallas papales donde ocurrió el accidentes y cuatro atropellados

“No había ninguna reja o valla papal en el lugar donde se llevó a cabo el accidente o sobre las víctimas, toda vez que las rejas se encontrabas a metros de distancia. (…) Quiero recalcar que yo no vi pasar los neumáticos del vehículo policial sobre las personas, sólo las vi salir de abajo del carro policial”, añadió la carabinera.

Ciper sentencia que el testimonio de la cabo Soto “aportó dos aspectos cruciales: el vehículo no golpeó una reja, sino que pasó por encima de las víctimas, y los atropellados fueron al menos cuatro personas, dos de las cuales se retiraron del lugar sin que se establecieran sus eventuales lesiones y cuyas identidades aún se desconocen”.