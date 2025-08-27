Marcelo Ramírez sufrió el violento robo de su vehículo en Las Condes. Lo que se reportó cuando el histórico portero de Colo Colo dejó el auto estacionado en un conocido centro comercial.

La rápida denuncia provocó un amplio operativo por la capita del país. Tras ello, la SIP de la 53ª Comisaría confirmó la recuperación del móvil.

El hecho se reportó este reciente martes a las 13:50 horas. El portero que ganó 21 títulos con el Cacique, llegó hasta el supermercado Líder de Puente. El ex seleccionado nacional dejó el vehículo estacionado y al volver de sus respectivas compras, se percató que ya no estaba en el lugar.

Los implicados fueron captados por las cámaras del recinto. Tras ingresar al móvil huyeron con el vehículo de alta gama de marca Toyota en dirección desconocida. Sin embargo, se les hizo seguimiento durante todo su recorrido.

Carabineros recuperó el auto del “Rambo” Ramírez

Roban vehículo del “Rambo” Ramírez

Ante esto, Carabineros realizó un amplio operativo para dar con los delincuentes. Lo que finalmente permitió dar con la ubicación del vehículo en Los Bambúes, en la comuna de La Florida.

El ex futbolista nacional no sufrió heridas ni lesiones. Por lo que hasta pudo participar del programa de Todos Somos Técnicos tras el lamentable hecho que sufrió.