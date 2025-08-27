Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Policial

Ex portero de Colo Colo sufre violento robo en Las Condes: Carabineros recuperó vehículo

Ex portero de Colo Colo sufre violento robo en Las Condes: Carabineros recuperó vehículo

Por Felipe Pavez Farías

El ex portero de Colo Colo finalmente pudo recuperar su vehículo
© CarabinerosEl ex portero de Colo Colo finalmente pudo recuperar su vehículo

Marcelo Ramírez sufrió el violento robo de su vehículo en Las Condes. Lo que se reportó cuando el histórico portero de Colo Colo dejó el auto estacionado en un conocido centro comercial.

La rápida denuncia provocó un amplio operativo por la capita del país. Tras ello, la SIP de la 53ª Comisaría confirmó la recuperación del móvil.

“Nunca me gustó”: Ganó 21 títulos en Colo Colo y ahora le hace la cruz a la llegada de Gustavo Quinteros

ver también

“Nunca me gustó”: Ganó 21 títulos en Colo Colo y ahora le hace la cruz a la llegada de Gustavo Quinteros

El hecho se reportó este reciente martes a las 13:50 horas. El portero que ganó 21 títulos con el Cacique, llegó hasta el supermercado Líder de Puente. El ex seleccionado nacional dejó el vehículo estacionado y al volver de sus respectivas compras, se percató que ya no estaba en el lugar. 

Los implicados fueron captados por las cámaras del recinto. Tras ingresar al móvil huyeron con el vehículo de alta gama de marca Toyota en dirección desconocida. Sin embargo, se les hizo seguimiento durante todo su recorrido.

Carabineros recuperó el auto del “Rambo” Ramírez

Carabineros recuperó el auto del “Rambo” Ramírez

Roban vehículo del “Rambo” Ramírez

Ante esto, Carabineros realizó un amplio operativo para dar con los delincuentes. Lo que finalmente permitió dar con la ubicación del vehículo en Los Bambúes, en la comuna de La Florida. 

Publicidad

El ex futbolista nacional no sufrió heridas ni lesiones. Por lo que hasta pudo participar del programa de Todos Somos Técnicos tras el lamentable hecho que sufrió. 

Tweet placeholder
Lee también
“Nunca me gustó”: Ganó 21 títulos en el Colo y ahora le hace la cruz a Quinteros
Colo Colo

“Nunca me gustó”: Ganó 21 títulos en el Colo y ahora le hace la cruz a Quinteros

La admiración de Bravo a su ídolo: "Tenemos una foto juntos"
Chile

La admiración de Bravo a su ídolo: "Tenemos una foto juntos"

Rambo Ramírez le pega a Almirón: Colo Colo al filo de la regla sub 21
Colo Colo

Rambo Ramírez le pega a Almirón: Colo Colo al filo de la regla sub 21

Las dos razones de Guarello para que Colo Colo no traiga a Quinteros
Colo Colo

Las dos razones de Guarello para que Colo Colo no traiga a Quinteros

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo