“Nunca me gustó”: Ganó 21 títulos en Colo Colo y ahora le hace la cruz a la llegada de Gustavo Quinteros

Colo Colo sigue en búsqueda de nuevo entrenador. ByN se reunió este lunes y se empieza a definir al reemplazante de Jorge Almirón. Lo que sería presentado este miércoles 27 de agosto.

¿El elegido? Todo indica que será Gustavo Quinteros. Aunque la lista es bien larga, el estratega que salvó al Cacique del descenso y luego fue campeón de la Liga de Primera, Copa Chile y Supercopa, es el que corre con ventaja para una nueva etapa en el Estadio Monumental.

ver también Mientras Jorge Almirón cobró US$2 millones: ¿De cuánto será el sueldo de Gustavo Quinteros?

“Colo Colo para mí es algo muy especial, siempre me gustaría volver”, confesó el estratega al ser consultado por Radio ADN sobre un posible retorno a los albos.

¿Qué pasó con Gustavo Quinteros?

El tema es que está opción no genera consenso entre los históricos de Colo Colo. Así al menos lo confesó Marcelo Ramírez que le hizo la cruz a la decisión de ByN.

“Se le agradece que salvó del descenso al equipo. Pero su propuesta nunca me gustó. A mi parecer, no es para Colo Colo”, expresó el histórico portero en Todos Somos Técnicos.

ver también No sólo Aquino: el DT que avanza para volver a Colo Colo y un deseado encuentro con su gran obsesión

El “Rambo”, que ganó 15 títulos como golero de los albos y otros seis como preparador de arqueros del Cacique, pidió incluso que ByN reflexione sobre el tema para encontrar un entrenador idóneo para lo que necesita Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

“La elección de un técnico para Colo Colo debe ser bien estudiado. Si hay que tomarse cuatro o cinco fechas, deben hacerlo”, sentenció. Incluso al ser consultado como una posible opción como preparador de arqueros, recalcó que no aceptaría el ofrecimiento.