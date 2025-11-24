En Colo Colo están terminando el año centenario de manera dulce en comparación a lo que fue el resto del 2025. Después de muchas fechas entraron, al menos, en zona de Copa Sudamericana, un alivio en una época tan turbulenta.

Por lo mismo es que hay que empezar a planificar la próxima temporada. Y quien se la jugó con el tema del arco fue un especialista e ídolo en la institución: Marcelo Ramírez.

Rambo Ramírez postula a Julio Fierro para Colo Colo

En entrevista con Redgol, el Rambo manifestó que “sí hay que traer un segundo arquero para Colo Colo. Hoy está Villanueva, pero él debe salir a jugar, debe salir a préstamo”, estableció.

-¿No es buena idea que siga siendo banca en Colo Colo?

No. Tiene que jugar, ya sea en Primera B o Segunda Prfesional. Le hará bien jugar, crecerá como arquero. Lo he visto y debe quemar esa experiencia de cometer los primeros errores en otro equipo, no en Colo Colo. Para su bien, debe salir a jugar.

-En ese caso debería buscar un segundo arquero el club. ¿Tiene algún nombre en mente?

Por ejemplo puede volver Julio Fierro, que es una alternativa (está a préstamo en Deportes Copiapó). Ya tiene un año jugando en Primera B, lo hizo bien y es el mejor arquero de la categoría. Dependerá del técnico que esté.

¿De Primera A tiene algún nombre para Colo Colo?

Puede llegar también el Nacho González de Everton. Hay muchas alternativas para traer a otro arquero.