“Me lo traigo sí o sí”: ídolo de Colo Colo alucina con el fichaje que va caminando para el Monumental

Colo Colo tiene tres finales por delante en el cierre de la Liga de Primera y las debe ganar todas, porque de esa forma se asegura presencia en la Copa Sudamericana de 2026.

El equipo de Fernando Ortiz cierra su temporada jugando ante Unión La Calera, Cobresal y Audax Italiano, duelos donde debe triunfar para asegurarse quedar por lo bajo en la séptima plaza del torneo.

Si bien la temporada 2025 no ha terminado, en el estadio Monumental ya están pensando en 2026, donde deben hacer varios fichajes y reestructurar un plantel que simplemente fracasó en la campaña en curso.

Marcelo Ramírez aprueba llegada de Bruno Barticciotto a Colo Colo

Una de las zonas de la cancha que tiene que reforzar Colo Colo es la delantera, porque el goleador contratado para 2025, Salomón Rodríguez, fue un fiasco y deben reemplazarlo.

Uno de los delanteros que suena hace rato en el cuadro de Macul y que vuelve a estar en la órbita del campeón de 2024 es Bruno Barticciotto, cuya cesión en Santos Laguna se acabó y debe volver a Talleres de Córdoba.

Bruno Barticciotto jugando por Santos. (Photo by Manuel Guadarrama/Getty Images)

El posible arribo del hijo de Marcelo Barticciotto a Colo Colo fue analizado por Marcelo Ramírez, ex meta albo, quien quiere ver al delantero en Macul.

“Bruno Barticciotto está pintado para llegar a Colo Colo. Me lo traigo sí o sí, y de 9”, dijo el ex golero noventero.

El posible arribo de Bruno Barti a Colo Colo no es sencillo, porque tiene contrato con Talleres hasta finales de 2028 y debe negociar con los cordobeses por un posible fichaje.

