Colo Colo oficializó este viernes 14 de noviembre una nueva alianza comercial. Corresponde a un convenio con Tenpo, fintech que espera convertirse en el primer neobanco de Chile y que promete múltiples beneficios para los hinchas albos.

Las redes sociales de la empresa digital, así como las de Colo Colo publicaron un vídeo donde se hace presente el acuerdo que une a ambas instituciones.

Si bien el vídeo no aclara que beneficio podrán tener los hinchas albos, el medio The Clinic conversó con los ejecutivos de la compañía bancaría y adelantaron algunas de las ventajas exclusivas que tendrán los colocolinos que sean clientes de esta tarjeta.

Los beneficios para el hincha albo de esta alianza

Entre lo comentado por la compañía, se anuncia que habrá acceso prioritario a la preventa de entradas para todos los partidos como local, regalos, experiencias especiales y la posibilidad de optar a distintos productos desarrollados en conjunto con el club.

Cristián Alvear, jefe de Alianzas y Nuevos Negocios de Tenpo, adelantó al medio citado que “Van a tener acceso preferencial para comprar sus entradas. También tendremos entradas de regalo, paquetes de experiencias, camisetas y varios assets que desarrollaremos con Colo Colo”, explicó.

Incluso señaló que el primer beneficio concreto para los fanáticos de Colo Colo es que para el duelo del próximo 23 de noviembre ante Unión La Calera en el Estadio Monumental, todos los clientes de la institución bancaría podrán adquirir una de las mil entradas a $1.000 en distintas localidades que ofrecerá Colo Colo a quienes paguen con su tarjeta Tenpo.

“Este es un año especial y el equipo está en un momento desafiante, buscando clasificar a un torneo internacional. Hay que movilizarnos y estar cerca de la gente”, señaló Alvear en esta oportunidad Alvear.

Adicionalmente, añadieron que el acuerdo, que se extenderá en principio hasta fines de 2026, permitirá que la marca esté presente en la manga izquierda de la camiseta alba, además de las pantallas LED del recinto de Macul.

