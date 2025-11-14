Interés internacional sacude a Colo Colo: Importante empresa china mira las acciones de ByN

Blanco y Negro vuelve a hacer noticia, esta vez eso sí, por algo que escapa de su voluntad. Esto porque pese a que la concesionaria mantendrá el control mayoritario de Colo Colo por solo diez años más, hasta 2035, un inesperado actor internacional buscaría irrumpir en las decisiones albas.

Según dio a conocer el sitio, DaleAlbo, un importante grupo chino, manifestó su interés concreto en estudiar la posibilidad de adquirir acciones de la concesionaria.

Se trata de la empresa Tencent Holdings, uno de los conglomerados tecnológicos más influyentes del mundo, y que de acuerdo a lo que ha informado el sitio partidario, han solicitado una asesoría externa para evaluar oportunidades de inversión en el fútbol chileno. Su foco principal: Colo Colo y el funcionamiento interno de ByN.

El mismo medio indica que este informe incluyó detalles como la estructura de la actividad deportiva en Chile, el modelo de gestión del club, las utilidades de la sociedad anónima y la distribución de fuerzas dentro del directorio. Todo esto con el objetivo de que la compañía tenga acceso a un panorama completo de la operativa de la concesionaria.

Los problemas detectados

El resultado del análisis informó luces y sombras. Por un lado, se informa que desde el grupo asiático detectaron un importante potencial en una eventual participación en Blanco y Negro, considerando, por ejemplo, la popularidad del club y sus posibilidades de crecimiento, pero también una evaluación negativa respecto a las constantes disputas internas que han marcado la convivencia dentro de dirección de ByN.

Actualmente, Colo Colo cuenta con dos grandes bloques accionarios, los manejados por Aníbal Mosa y por otro los de Leónidas Vial, grupos que si bien hoy en día no han dado señales de interés de venta, sí lo hicieron en el pasado, no obstante, el gran problema sería el precio actual de las acciones.

Esto porque el valor de venta de las acciones está en baja en comparación a otros periodos y, por tanto, la ganancia que puedan obtener por una venta será menor a lo que se invirtió en su momento.

¿Qué hay detrás de Tencent Holdings?

Tencent Holdings es una empresa china ubicada en la ciudad de Shenzen y que se desempeña mayoritariamente en el área tecnológica, proveyendo productos y servicios de internet, desarrollando inteligencia artificial, entre otros servicios.

Ya sea como fundador o como comprador es propietaria de varias empresas en el mundo, por ejemplo, de WeChat, una de las plataformas de mensajería más importantes de China y el mundo, además de poseer participación en importante empresa de videojuegos, contando con acciones en diferentes porcentajes de Riot Games, Epic Games​ y Blizzard, entre otras.

