El mercado de pases está cerca de una nueva edición, donde los clubes ya comienzan a dar luces de los posibles fichajes que podrían llegar a distintos clubes, siendo Leonardo Valencia uno de los nombres que suena con fuerza para llegar a los grandes equipos. Pero ahora se reveló cuál es la postura del goleador de Audax.

Hace algunos días, el periodista Bruno Sampieri señaló en su canal de Youtube que Universidad Católica y Universidad de Chile habían preguntado por él durante el último mercado.

“Que no les extrañe que en este mercado la Católica vuelva a intentar traerlo. La opción de Leo Valencia se podría llegar a dar, ya se habló con él”, comentó en su canal, según recoge Punto Cruzado.

Leo Valencia alza la voz sobre su futuro

En conversación con el medio TanoNoticias, el jugador fue consultado sobre los rumores sobre el mercado de pases, donde señaló que quiere seguir con los itálicos para la temporada 2026.

“Audax tiene la prioridad para que me quede, yo y mi familia estamos muy felices acá”, comentó al medio y también descartó negociaciones con otros clubes. “Nadie me ha llamado de ningún equipo”.

Leo Valencia se refirió a los rumores sobre su futuro/Photosport

Añadiendo que está contento en Audax. “Estoy enfocado en terminar bien el año acá y luego ver si me renuevan o analizar otras opciones”, añadiendo que “hay cosas que no dependen solo de mí, el club también tiene que tener el interés”.

El gran presente de Leo Valencia en Audax Italiano

En la actual temporada, el exjugador de la U y de Colo Colo ha disputado 24 partidos, registrando 14 goles y 10 asistencias, lo que lo posiciona como el segundo goleador del actual Campeonato Nacional, siendo superado únicamente por Fernando Zampedri que suma 15 tantos.

Por su parte, Audax va en el séptimo lugar de la tabla de posiciones con 43 puntos, ingresando a zona de clasificación para la nueva edición de la Copa Sudamericana, pero es seguido de cerca por Colo Colo que va en el octavo puesto con 41 unidades.

