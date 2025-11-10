El 2025 está llegando a su fin y con ello, las escuadras nacionales comienzan a poner sus ojos en distintas figuras del Campeonato Nacional con el fin de reforzar la temporada 2026 y en ese contexto, aseguran que Universidad Católica tiene en la mira a goleador de uno de sus rivales.

El equipo que dirige Daniel Garnero se encuentra en el segundo lugar de la tabla de posiciones que, de cerrarse así, les da la clasificación a la Copa Libertadores, por lo que la franja buscará formar un fuerte plantel para enfrentar la competencia internacional.

El jugador que podría llegar a la UC el 2026

Según señaló el periodista Bruno Sampieri, Leonardo Valencia generó el interés de la UC y Universidad de Chile, sin embargo, nada se concretó, por lo que ahora podría ir nuevamente a la carga por el goleador de Audax Italiano.

“Puedo confirmar, que Católica habló a mitad de año con Leo Valencia, y la U también. Que no les extrañe que en este mercado la Católica vuelva a intentar traerlo. La opción de Leo Valencia se podría llegar a dar, ya se habló con él”, comentó en su canal de Youtube, según recoge Punto Cruzado.

Esta temporada, el exjugador de Colo Colo y Universidad de Chile ha disputado 24 partidos, donde ha anotado en 14 oportunidades y ha entregado 10 asistencias.

Esto lo que lo posiciona como el segundo goleador del actual campeonato, siendo superado únicamente por Fernando Zampedri, quien lleva 15 anotaciones.

El club itálico va en el séptimo lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Primera, lo que les da la clasificación a fase de grupos de la Copa Sudamericana con 43 puntos. Por lo que ahora, los tanos deberán solo sumar puntos para asegurar su paso a alguna de las copas internacionales.