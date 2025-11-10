La Selección Chilena tendrá un duelo decisivo en el Mundial Sub 17 de Qatar 2025, porque este martes se medirá ante Canadá por la tercera fecha del Grupo K, en un partido que definirá su permanencia en el torneo y las opciones de avanzar a la siguiente ronda.

El conjunto dirigido por Sebastián Miranda llega a este compromiso con la obligación de ganar, luego del amargo empate frente a Uganda, complicando su camino en la fase de grupos.

Por lo tanto, La Roja necesita vencer a Canadá para mantener viva la ilusión de seguir compitiendo y continuar soñando con una destacada participación en Qatar.

¿Cuándo juega Chile vs. Canadá? Hora y dónde ver EN VIVO a La Roja

Chile vs. Canadá, juegan este martes 11 de noviembre a las 09:30 horas de Chile , en el Aspire Zone – Pitch 8, por la tercera jornada del Grupo K.

Los partidos de La Roja de Sebastián Miranda irán en vivo por TV en CHV y de forma ONLINE por las plataformas digitales como www.chilevision.cl o la app MiCHV.

Además, podrás verlo en la señal de DSports (610/1610) y de manera online a través en Pluto TV, por el servicio de streaming en Amazon Prime Video y en la plataforma de DGO.

En los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV (Televisión por cable)

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

Tabla de posiciones Mundial Sub 17 – Grupo K