Un complicado partido está teniendo la selección chilena en el Mundial Sub 17 en Qatar, donde en los descuentos del primer tiempo logró abrir el marcador en su duelo contra Uganda.

Fue Bruno Torres quien se elevó más alto que todos luego de un tiro libre con veneno al área chica, donde incluso se le adelantó al portero africano para desviar la pelota y celebrar.

Una victoria momentánea muy importante para el equipo del técnico Sebastián Miranda, quienes habían perdido contra Francia por 2-0 en la primera fecha del grupo y que ahora logran despejar.

Si bien no ha sido un buen primer tiempo del equipo nacional, donde han debido aguantar la potencia física de Uganda, el marcador le sonríe a los nacionales con la primera conquista.

La celebración del primer gol de la Roja en el Mundial Sub 17.

Bruno Torres corrió para los abrazos cuando el reloj marcaba los 45 minutos cumplidos y se llevaban tres minutos adicionales, donde logró marcar el primer gol de la selección chilena en el Mundial Sub 17.

El tanto sobre el final puede ser una cuota de darle un nuevo impulso al equipo de Sebastián Miranda, que se había visto disminuido con el poderío de Uganda, que mete mucha presión.

