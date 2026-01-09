Una excelente noticia para los fanáticos del fútbol en Chile: este fin de semana el esperado clásico entre Real Madrid y Barcelona, válido por la Supercopa de España, podrá verse vía Streaming por Mega Go, permitiendo que millones de personas accedan al partido.

La transmisión del encuentro será posible gracias a la acción conjunta entre la compañía chilena Vívaro Video y Megamedia para impulsar la adquisición de los derechos de transmisión para Chile, permitiendo así llevar uno de los eventos deportivos más relevantes del mundo a la TV nacional.

¿Cuándo juega Real Madrid vs. Barcelona? Horario y dónde ver

El partido se disputará este domingo 11 de enero, con inicio a las 16:00 horas de Chile, por la final de la Supercopa de España y será emitido en vivo y en directo a través de Mega GO, con el relato de Marcelo González.

Vívaro Video cuenta con una sólida trayectoria en la gestión y producción de contenidos deportivos de alto nivel. Durante 2025, la compañía participó en la transmisión de eventos de alcance global como la final de la Champions League y la Copa Libertadores.

Además de estar a cargo del despliegue técnico y humano que permite la transmisión del fútbol chileno, tanto de Primera A como de Primera B.

Con esta gestión, Vívaro Video refuerza su rol como un actor estratégico en la industria audiovisual deportiva, facilitando el acceso de la audiencia chilena a los principales eventos del fútbol internacional a través de streaming y televisión abierta.

