Real Madrid vs. Barcelona: El clásico más importante del fútbol mundial se podrá ver por Mega GO

Este fin de semana es el esperado clásico entre Real Madrid y Barcelona, válido por la Supercopa de España.

Por Franccesca Arnechino

Real Madrid y Barcelona, se enfrentan en la final de la Supercopa de España.
Una excelente noticia para los fanáticos del fútbol en Chile: este fin de semana el esperado clásico entre Real Madrid y Barcelona, válido por la Supercopa de España, podrá verse vía Streaming por Mega Go, permitiendo que millones de personas accedan al partido.

La transmisión del encuentro será posible gracias a la acción conjunta entre la compañía chilena Vívaro Video y Megamedia para impulsar la  adquisición de  los derechos de transmisión para Chile, permitiendo así llevar uno de los eventos deportivos más relevantes del mundo a la TV nacional.

¿Cuándo juega Real Madrid vs. Barcelona? Horario y dónde ver

El partido se disputará este domingo 11 de enero, con inicio a las 16:00 horas de Chile, por la final de la Supercopa de España y será emitido en vivo y en directo a través de Mega GO, con el relato de Marcelo González.

Vívaro Video cuenta con una sólida trayectoria en la gestión y producción de contenidos deportivos de alto nivel. Durante 2025, la compañía participó en la transmisión de eventos de alcance global como la final de la Champions League y la Copa Libertadores.

¿Va por TV abierta? Confirman el canal que transmite Chile vs. Colombia por la Kings League

¿Va por TV abierta? Confirman el canal que transmite Chile vs. Colombia por la Kings League

Además de estar a cargo del despliegue técnico y humano que permite la transmisión del fútbol chileno, tanto de Primera A como de Primera B.

Con esta gestión, Vívaro Video refuerza su rol como un actor estratégico en la industria audiovisual deportiva, facilitando el acceso de la audiencia chilena a los principales eventos del fútbol internacional a través de streaming y  televisión abierta.

