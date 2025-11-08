Es tendencia:
Mundial Sub 17

Minuto a minuto: la Roja sale a buscar un triunfo contra Uganda en el Mundial Sub 17

La Roja se repone de la derrota contra Francia y sale a buscar un triunfo contra Uganda en el Mundial Sub 17.

Por Javiera García L.

Chile busca los tres puntos contra Uganda
© La RojaChile busca los tres puntos contra Uganda

La Roja se quedaba con un triunfo clave frente a Uganda en el Mundial Sub 17, pero no pudo sostener su ventaja y lamentó un agónico empate en la fecha 2 de la Copa del Mundo.

No fue un primer tiempo sencillo para Chile. Uganda era superior y se acercaba mucho más al arco. A los 23′, los africanos anotaban el 1-0 gracias a James Bogere, pero el juez de línea estuvo atento para notar un off-side. No parecía que la Roja pudiera encontrar el arco en los primeros 45′.

Sin embargo, un balón detenido le permitió a Chile celebrar. A los 45’+3, un tiro libre fue directo al área chica, donde Bruno Torres superó a todos en altura y cabeceó para el 1-0. Cambió todo para la selección nacional.

En el segundo tiempo, a Chile le tocó aguantar los ataques insistentes de Uganda buscando el empate. Ocasionalmente, pudo generar peligro con la asociación de Yastin Cuevas y Zidane Yáñez, pero sin éxito. Un palo del delantero del New York City FC destacó a los 56′. Un rebote que le quedó a Amaro Pérez fue otra oportunidad del 2-0 a los 81′. 

Era una tarea difícil de soportar los últimos minutos con el cansancio y el calor, y la selección chilena no puso sostener su ventaja. En los descuentos, un tiro de esquina para Uganda cambió todo. Arafat Nkoola cabeceó, la pelota pegó en el travesaño y se metió en el arco. Desde la banca nacional pidieron revisar la jugada por una posible falta sobre Vicente Villegas, pero el árbitro desestimó el reclamo tras consultar en el VAR.

Con este resultado, Chile se mantiene en el fondo de la tabla de posiciones del Grupo K. Uganda lo supera por diferencia de gol. Ahora, la Roja está obligada a superar a Canadá en la última fecha para no renunciar del todo a su sueño de clasificar a siguiente ronda. Cabe recordar que los dos primeros de cada equipo se clasifican a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Además, avanzan los 8 mejores terceros

Nació en Estados Unidos y eligió a la Roja en el Mundial Sub 17: “Me siento en familia”

ver también

Nació en Estados Unidos y eligió a la Roja en el Mundial Sub 17: “Me siento en familia”

Amargo final...

90'+ 7 | Terminó el partido. Chile empató 1-1 con Uganda.

Gol de Uganda...

90'+3 | No puede ser... Uganda aprovecha un tiro de esquina. Arafat Nkoola cabecea, la pelota pega en el travesaño y se mete en el arco.

Desde Chile pidieron la revisión por una posible falta de Nkoola sobre el portero Vicente Villegas, pero el árbitro determina que no hubo nada y valida la anotación.

Uganda 1-1 Chile.

¡A aguantar!

90' | ¡Se juegan cinco minutos más!

Segundo amonestado

82' | Segunda tarjeta amarilla del partido. Es para Sebastián Vargas de Chile.

¡SE SALVÓ UGANDA!

81' | ¡ERA EL 2-0 DE CHILE! La Roja se aceró con seguridad: Francisco Daza filtró una para Antonio Riquelme, aunque el portero de Uganda contuvo su tiro. En el rebote, apareció Amaro Pérez, pero no pudo conectar con las redes.

Uganda 0-1 Chile.

Más cambios en Chile

72' | Los últimos cambios en Chile. Salen Martín Jiménez y Zidane Yáñez. Entran Amaro Pérez y Matías Paris.

Cambio en Chile

66' | Cambio en Chile. Sale Yastin Cuevas y entra Jhon Cortés.

No le resulta a Uganda

60' | Uganda pide su segunda y última revisión, acusando que Martín Jiménez botó a James Bogere en el área. De nuevo, su reclamo es desestimado.

Uganda 0-1 Chile.

¡CAMBIOS!

58' | Cambios en ambos lados.

En Uganda, sale John Asiimwe y entra Arafat Nkoola.

En Chile, sale Nicolás Pérez y entra Cristián Díaz.

Zidane, la figura

56' | Yastin Cuevas jugó con Zidane Yáñez, quien se metió al área y, con poco espacio, buscó un picotón que tocó el palo.

Muy bien el portero

53' | Elvis Torach apareció por el sector izquierdo, se fue centrando, enganchó y remató a una esquina del arco, donde apareció con certeza Vicente Villegas.

¡EMPIEZA EL SEGUNDO TIEMPO!

46' | Sin cambios, inicia el segundo tiempo.

Uganda 0-1 Chile.

Así fue el gol de Chile

¡GOOOOOOL!

45'+3 | ¡GOOOOOOOL DE CHILE! Tiro libre de Chile que va directo al área chica y Bruno Torres gana en las alturas. De cabezazo, pone el 1-0 para que Chile se vaya al entretiempo en ventaja.

Uganda 0-1 Chile.

+3

45' | Se juegan tres minutos más.

No hay penal

42' | Uganda pide revisión. James Bogere cayó cuando ingresaba al área y los africanos acusan una falta de Bruno Torres.

Tras ver la jugada, el árbitro desestima el reclamo.

Ya pues, muchachos...

39' | Otro balón detenido desperdiciado. Tiro de esquina para Chile. Alonso Olguin intenta una jugada preparada, pero Uganda se adelanta.

Un chileno amonestado

25' | Primera tarjeta amarilla del partido y es para un chileno. Martín Jiménez es amonestado en la Roja.

¡NO CELEBREN!

23' | James Bogere anotaba el 1-0 después de un mano a mano con Vicente Villegas, pero el árbitro asistente levantó la bandera. Nos salva el off-side...

¡Bien, Villegas!

17' | ¡Otra buena intervención de Vicente Villegas. James Bogeré intentó por el sector izquierdo, enganchó y buscó el palo más lejano, pero Villegas se estiró y evitó que la pelota entrara.

Era buena...

11' | Muy buena oportunidad para Chile, pero Alonso Olguín envía un tiro libre muy por encima del arco...

¡Vamos, Chile!

8' | Chile también hace lo suyo... La Roja se asocia bien y tiene su primera llegada. Antonio Riquelme se la jugó con un remate al arco justo desde fuera de la medialuna del área. El portero Edrisah Waibi contiene su tiro.

Uganda llega de nuevo...

5' | Uganda hace daño... Una jugada por el sector derecho terminó en un centro peligroso y cercano al primer palo que Vicente Villegas logró interceptar.

Uff...

2' | ¡ATENTOS, MUCHACHOS! Uganda tuvo un peligroso tiro libre y un cabezazo de Mukisa dio EN EL PALO. Nos salvamos.

Pitazo inicial

1' | ¡EMPIEZA EL PARTIDO!

La formación de Uganda

Uganda va con Edrisah Waibi; Hamuza Sengooba, Steven Oyirwoth, Jovan Mukisa, John Asiimwe; Brain Jjara, Isima Magala, Abubakali Walusimbi; Elvis Torach, James Bogere, Richard Okello.

Suena el himno más hermoso

¡SUENA EL HIMNO DE CHILE EN QATAR!

¡TODO LISTO!

LA ROJA SALE A LA CANCHA. ¡A las 9:30 empieza el partido!

La palabra de Sebastián Miranda

En la previa, el DT de la Roja Sub 17 declaró:

“Queremos presionar arriba y ser protagonistas con el balón, pero Uganda también tiene sus virtudes, con gente muy rápida adelante, entonces tenemos que tomar ciertas precauciones. En vez de buscar los espacios a la espalda, tenemos que jugar al pie y ser más precisos para acercarnos al área y generar más remates”.

La tabla de posiciones

Así está la tabla de posiciones del Grupo K en la previa de la fecha 2. Francia y Canadá escalaron tras sus triunfos. Chile está debajo de Uganda por diferencia de gol.

Hay que ganar. Cabe recordar que los dos primeros equipos de cada grupo avanzan de fase a los dieciseisavos de final. Además, pasan los 8 mejores terceros.

Francia y Canadá juegan a las 10:30 horas.

Ya tenemos formación

¡LA FORMACIÓN DE CHILE!

Sebastián Miranda hace cambios. Alonso Olguín (suspendido en el primer partido), Nicolás Pérez, Zidane Yáñez y Antonio Riquelme entran a la titularidad.

Esta es la alineación de la Roja para enfrentar a Uganda: Vicente Villegas; Alonso Olguín, Bruno Torres, Francisco Daza; Martín Jiménez, Sebastián Vargas, Nicolás Pérez, Matías Orellana; Yastin Cuevas, Zidane Yáñez, Antonio Riquelme.

¡JUEGA CHILE!

¡Muy buenos días, Redgoleros y Redgoleras!

La Roja vuelve a la cancha en el Mundial Sub 17. Después del amargo debut ante Francia, el equipo nacional quiere un triunfo contra Uganda. Los africanos también cayeron en su estreno, por lo que se trata de un partido fundamental para sacar ventaja en la tabla de posiciones.

