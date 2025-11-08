La Roja se quedaba con un triunfo clave frente a Uganda en el Mundial Sub 17, pero no pudo sostener su ventaja y lamentó un agónico empate en la fecha 2 de la Copa del Mundo.

No fue un primer tiempo sencillo para Chile. Uganda era superior y se acercaba mucho más al arco. A los 23′, los africanos anotaban el 1-0 gracias a James Bogere, pero el juez de línea estuvo atento para notar un off-side. No parecía que la Roja pudiera encontrar el arco en los primeros 45′.

Sin embargo, un balón detenido le permitió a Chile celebrar. A los 45’+3, un tiro libre fue directo al área chica, donde Bruno Torres superó a todos en altura y cabeceó para el 1-0. Cambió todo para la selección nacional.

En el segundo tiempo, a Chile le tocó aguantar los ataques insistentes de Uganda buscando el empate. Ocasionalmente, pudo generar peligro con la asociación de Yastin Cuevas y Zidane Yáñez, pero sin éxito. Un palo del delantero del New York City FC destacó a los 56′. Un rebote que le quedó a Amaro Pérez fue otra oportunidad del 2-0 a los 81′.

Era una tarea difícil de soportar los últimos minutos con el cansancio y el calor, y la selección chilena no puso sostener su ventaja. En los descuentos, un tiro de esquina para Uganda cambió todo. Arafat Nkoola cabeceó, la pelota pegó en el travesaño y se metió en el arco. Desde la banca nacional pidieron revisar la jugada por una posible falta sobre Vicente Villegas, pero el árbitro desestimó el reclamo tras consultar en el VAR.

Con este resultado, Chile se mantiene en el fondo de la tabla de posiciones del Grupo K. Uganda lo supera por diferencia de gol. Ahora, la Roja está obligada a superar a Canadá en la última fecha para no renunciar del todo a su sueño de clasificar a siguiente ronda. Cabe recordar que los dos primeros de cada equipo se clasifican a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Además, avanzan los 8 mejores terceros.