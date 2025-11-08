Colo Colo derrotó por 2-1 a Unión Española y se tomó un necesario respiro en cancha. Pero fuera de ella, siguen las polémicas, ya que en la semana un directivo provocó la reacción de Arturo Vidal.

“Me preocupa mucho el comportamiento, digamos, de cómo están nuestros jugadores comportándose en la cancha. No me convence cómo estamos”, dijo Ángel Maulén, hombre de confianza del bloque opositor de Alfredo Stöhwing.

Arturo Vidal rápidamente estalló por la crítica, respondiendo que “cuando es un director o el presidente o alguien del directorio que está tan cercano a nosotros son, no sé, 100 metros, que vaya y lo diga el camarín”. Y ahora fue el turno de Javier Correa, quien abordó la polémica.

Correa categórico por las críticas en Colo Colo

Javier Correa habló de las críticas a su sequía goleadora que tenía previo a Unión Española, además de repasar los dichos del directivo de Colo Colo hacia la campaña del equipo.

Correa tras volver al gol /Photosport

“Si yo le tengo que decir a alguien algo, se lo digo a la cara, no le tengo miedo a nadie“, dijo categóricamente con su habitual respuesta breve, al ser consultado por la controversia.

En relación a que también fue criticado por su nivel deportivo en arco contrario, el delantero argentino se defendió diciendo que “lo critican a Messi, a Arturo (Vidal), critican a todo el mundo”.

“Nadie está ajeno a críticas, hay mucho show que hay que cortarla de una vez por todas”, cerró, en otro enfrentamiento con la prensa tras el triunfo de Colo Colo en Santa Laura.