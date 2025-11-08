Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

“Lo digo a la cara, no le tengo miedo a nadie”: Javier Correa prende la polémica de Vidal en Colo Colo

Tras el último round del King con el directivo Ángel Maulén, el delantero albo salió al paso por su compañero.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Otra controversia del Cacique en la semana.
© Photosport.Otra controversia del Cacique en la semana.

Colo Colo derrotó por 2-1 a Unión Española y se tomó un necesario respiro en cancha. Pero fuera de ella, siguen las polémicas, ya que en la semana un directivo provocó la reacción de Arturo Vidal.

“Me preocupa mucho el comportamiento, digamos, de cómo están nuestros jugadores comportándose en la cancha. No me convence cómo estamos”, dijo Ángel Maulén, hombre de confianza del bloque opositor de Alfredo Stöhwing.

Arturo Vidal rápidamente estalló por la crítica, respondiendo que “cuando es un director o el presidente o alguien del directorio que está tan cercano a nosotros son, no sé, 100 metros, que vaya y lo diga el camarín”. Y ahora fue el turno de Javier Correa, quien abordó la polémica.

Correa categórico por las críticas en Colo Colo

Javier Correa habló de las críticas a su sequía goleadora que tenía previo a Unión Española, además de repasar los dichos del directivo de Colo Colo hacia la campaña del equipo.

Correa tras volver al gol /Photosport

Correa tras volver al gol /Photosport

“Si yo le tengo que decir a alguien algo, se lo digo a la cara, no le tengo miedo a nadie“, dijo categóricamente con su habitual respuesta breve, al ser consultado por la controversia.

Publicidad

En relación a que también fue criticado por su nivel deportivo en arco contrario, el delantero argentino se defendió diciendo que “lo critican a Messi, a Arturo (Vidal), critican a todo el mundo”.

Tabla de posiciones: Colo Colo sigue soñando con copas internacionales

ver también

Tabla de posiciones: Colo Colo sigue soñando con copas internacionales

“Nadie está ajeno a críticas, hay mucho show que hay que cortarla de una vez por todas”, cerró, en otro enfrentamiento con la prensa tras el triunfo de Colo Colo en Santa Laura.

Lee también
La defensa de Ortiz a Javier Correa: "Tiene una personalidad..."
Colo Colo

La defensa de Ortiz a Javier Correa: "Tiene una personalidad..."

Campeón con Colo Colo destroza a Correa con dura comparación
Colo Colo

Campeón con Colo Colo destroza a Correa con dura comparación

Revelan la razón del feo exabrupto de Javier Correa en Colo Colo
Colo Colo

Revelan la razón del feo exabrupto de Javier Correa en Colo Colo

"Colo Colo tiene 10 millones de hinchas": Mosa barre con Pavez por la UC
Colo Colo

"Colo Colo tiene 10 millones de hinchas": Mosa barre con Pavez por la UC

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo