Colo Colo se enfoca en su duelo contra Unión Española, una de las cuatro finales que tiene para lograr su objetivo en la Liga de Primera. En la previa, Fernando Ortiz atendió a los medios de comunicación y abordó distintos temas. Uno de ellos fue el momento de Javier Correa.

El delantero volvió a la titularidad en el triunfo contra Ñublense y respondió con duras palabras cuando se le preguntó sobre su momento futbolístico. “Me da igual lo que digan, me da exactamente igual. No, para que sepan. Me chupa un huevo lo que me digan“, señaló.

Incluso, se refirió a su futuro con palabras que generaron muchas dudas entre los hinchas. “El año fue difícil y los dirigentes en diciembre tendrán que tomar decisiones, quién se queda, quién se va, ellos decidirán si estuvimos a la altura. Decidirán ellos si tengo que seguir o no“, dijo.

Ahora, Fernando Ortiz respaldó a su centrodelantero. “Él es tan importante como todos sus compañeros en la plantilla. El goleador vive de goles y emocionalmente le afecta, sí. Pero no olvidemos que es el máximo artillero y que tiene goles marcados durante todo el año. Que haya errado goles es como todos los demás compañeros”, señaló.

“Javier Correa sabe sobrellevar estas situaciones”

“Javier Correa tiene una personalidad muy particular, él sabe sobrellevar muchas situaciones que ha vivido siendo goleador y no siéndolo. Tiene plena confianza mía de jugar los minutos que yo considere. Al que le toque estar, tendrá toda mi confianza y la de sus compañeros”, apuntó el DT.

Frente a U. Española, será titular. Según Dale Albo, la formación de los albos será con Fernando de Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor, Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Vicente Pizarro, Claudio Aquino; Lucas Cepeda, Javier Correa y Marcos Bolados.