Todo hincha de Colo Colo desea que el 2026 sea un año que haga olvidar lo acontecido durante el 2025. El Centenario estuvo lleno de polémicas y de pocas luces. Muchas cosas hay por mejorar y otras por mantener.

Evidentemente, no es cosa de suerte. Para tener buenos resultados es necesaria una buena planificación y una conformación adecuada del plantel. Por ambos senderos se encamina Colo Colo, sobre todo con la injerencia del técnico, Fernando Ortiz.

Ya con dos jugadores listos, Colo Colo empieza a tomar, por ende, forma. Pero, falta la segunda patita de la receta del éxito. Hablamos de la planificación. La pretemporada del Cacique también empieza a consolidarse.

¿Cómo será la pretemporada de Colo Colo?

Todo comenzará el sábado 3 de enero, tres días después de la celebración que cada jugador hará, disfrutando de sus vacaciones. El plantel está citado para iniciar las pruebas médicas en Macul.

Pero, recién el 5 de enero comenzarán las prácticas. Éstas están programadas para hacerse en las modernas canchas que el Sifup inauguró en Pirque. La pretemporada se extenderá entre el 3 de enero y el 14 del mismo mes.

Justamente, el 14 el Cacique debería viajar a Uruguay, para participar de la Serie Río de La Plata, donde, sin haber confirmación oficial, se ha dicho que enfrentará a Olimpia, Alianza Lima y Peñarol.

Por último, Colo Colo volverá a Chile en la última semana de enero, cuando empezará a preparar el inicio de la Liga de Primera. Éste debería comenzar entre el 30 de enero y el 5 de febrero, pero aún queda por confirmar.

