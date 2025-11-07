Javier Correa ha estado con el arco bastante extraviado en estos últimos partidos. Justo cuando parecía que agarraba una racha goleadora en Colo Colo, el argentino comenzó a sumar una importante sequía, llegando a cinco compromisos sin poder convertir.

Lo peor es que su postura al respecto no es la de las mejores, ya que en el último triunfo de los albos sobre Ñublense se mandó una feas declaraciones al ser consultado sobre esta sequía de goles.

“Normal, sé cómo se convive en esta situación, pero no me cambia nada. Me da igual lo que digan, me da exactamente igual. Me chupa un huevo lo que digan. Venía mucho tiempo sin jugar, pero lo importante era ganar”, declaró bastante mosqueado el argentino.

Barren el piso con Correa

Pues buen estas palabras no cayeron para nada bien a Gustavo De Luca, quien en charla con el sitio Bolavip Chile aseguró que “para mí son totalmente desubicadas estas declaraciones. La verdad que tendría que calladito trabajar más, hacer más goles, porque fue una contratación importante que hizo Colo Colo. Gana mucha plata y no ha tenido el rendimiento que un club grande espera de él”.

“Se hizo una inversión importante, más que nada de lo que se le paga mensualmente, para que esté cómodo, haga goles y no se hizo a la altura de lo que necesita Colo Colo. Y si no está conforme en el club, que pida salir”, agregó.

Javier Correa lleva cinco partidos sin convertir en Colo Colo. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el campeón de la Recopa 1992 con los albos aseguró que “Correa llegó como una figura. Cuando Colo Colo contrata a un 9 de esa manera, tiene que estar a la altura de un Zampedri en Católica, por lo que gana y por la inversión que se hizo”.

“Tiene que estar a un nivel así, a un nivel de lo que estuvo Larrivey en Universidad de Chile, Zampedri en Católica. La verdad que Colo Colo buscaba algo así y no lo encontró en Correa, menos en Salomón Rodríguez. Fueron dos situaciones importantes y ninguno de los dos les dio el resultado que Colo Colo esperaba”, concluyó.

Los números de Javier Correa en Colo Colo

Desde su arribo al club Javier Correa ha jugado un total de 47 partidos, siendo 32 por la Liga de Primera, diez en Copa Libertadores, cuatro en Copa Chile y uno en la Supercopa. Suma 20 goles y tres asistencias en 3663 minutos de acción.

