Cuando Javier Correa le respondió a un periodista por su errónea actuación ante Ñublense en la victoria que consiguió Colo Colo, dejó varias frases rimbombantes. Sobre todo una. “Me chupa un huevo lo que digan, les digo para que sepan”, manifestó el delantero argentino.

Es el goleador del Cacique, pero tuvo un duelo perdido contra el portero uruguayo Nicola Pérez. Por eso mismo, el conteo anotador del ex jugador de Estudiantes de La Plata en la Liga de Primera 2025 se quedó en nueve conquistas. Fue en Chillán que el “9” volvió a ser titular.

Para la visita ante Deportes Limache, el director técnico Fernando Ortiz había optado por Marcos Bolados. Esta vez, el Tano le dio la oportunidad a Correa frente a los Diablos Rojos. En ese contexto, el periodista Patricio Muñoz del espacio Cooperativa Deportes le hizo una severa crítica.

Javier Correa tuvo un partido decepcionante contra Ñublense. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Incluyó un elogio en su fustigamiento. “Javier Correa es un 9 de calidad. Si yo fuera el entrenador, él sería siempre titular si está en condiciones. Creo entender que cuando los momentos colectivos son malos y las rachas están ahí un 9 puede no convertir goles. Pero expresarse de esa manera es un error grave”, aseguró Muñoz en el citado espacio.

“A Colo Colo y todos los clubes del mundo los sostiene su gente. Que no se olvide Correa que cuando le hacen una pregunta, él le habla a los hinchas de Colo Colo. Los que van al estadio, pagan el abono de la televisión, compran una camiseta o un souvenir le pagan a él todos los meses”, le cantó el Pato al trasandino, quien también registra pasos por el Santos Laguna y el Atlas de México.

La actitud de Javier Correa genera una severa crítica

El Pato Muñoz siguió adelante con esta crítica a Javier Correa, pues el experimentado periodista piensa que se desubicó. Y que tuvo un discurso demasiado duro con quien no correspondía. “Tendría un pelito más de consideración”, aseguró el citado comunicador.

“Esa claridad que tiene en la cancha me gustaría que la tuviera cuando declara también”, cerró Muñoz. Aunque en los últimos partidos, esa lucidez de Correa que elogió el Pato más parece haberse entrampado en un túnel que encontrado la iluminación para el despegue.

Javier Correa Pepe Alvujar/Photosport

De todas formas, el fútbol ofrece posibilidades de revancha pronto. Y el Cacique debe afinar detalles tras la visita al estadio Nelson Oyarzún Arenas: Colo Colo visitará a la Unión Española en el Santa Laura por la fecha 26 de la máxima categoría chilena. El pitazo final está pactado para el sábado 8 de noviembre a contar de las 15 horas.

